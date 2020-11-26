В области за неделю зарегистрировали более 4 000 случаев РВИ

26.11.2020 | 09:45

Представители пензенского управления Роспотребнадзора обнародовали данные о заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями в период с 16 по 22 ноября.

За это время в регионе было зарегистрировано 4 118 случаев ОРВИ (309,2 на 100 тысяч населения), что на 10,5% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Эпидпорог оказался превышен на 69%.

За неделю ОРВИ перенесло 0,34% совокупного населения Пензенской области и 0,18% детей в возрасте до 14 лет.

«Заболеваемость РВИ детей до 14 лет составила 177,4 (предыдущая неделя - 196,72) на 100 тысяч детского населения, ниже эпидпорога на 66,4-82,1% (в зависимости от возраста. - Прим. ред.)», - сообщается на сайте регионального управления РПН.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнеломовском, Сердобском, Башмаковском, Наровчатском, Мокшанском, Каменском и Шемышейском районах, а также в Кузнецке.

В Пензе зарегистрировали 1 764 случая ОРВИ. Суммарная заболеваемость снизилась на 8,8%, составив 338,5 на 100 тысяч населения. Это на 51,2% выше эпидпорога.