Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|10:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В области за неделю зарегистрировали более 4 000 случаев РВИ

Печать

Представители пензенского управления Роспотребнадзора обнародовали данные о заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями в период с 16 по 22 ноября.

За это время в регионе было зарегистрировано 4 118 случаев ОРВИ (309,2 на 100 тысяч населения), что на 10,5% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Эпидпорог оказался превышен на 69%.

За неделю ОРВИ перенесло 0,34% совокупного населения Пензенской области и 0,18% детей в возрасте до 14 лет.

«Заболеваемость РВИ детей до 14 лет составила 177,4 (предыдущая неделя - 196,72) на 100 тысяч детского населения, ниже эпидпорога на 66,4-82,1% (в зависимости от возраста. - Прим. ред.)», - сообщается на сайте регионального управления РПН.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнеломовском, Сердобском, Башмаковском, Наровчатском, Мокшанском, Каменском и Шемышейском районах, а также в Кузнецке.

В Пензе зарегистрировали 1 764 случая ОРВИ. Суммарная заболеваемость снизилась на 8,8%, составив 338,5 на 100 тысяч населения. Это на 51,2% выше эпидпорога.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Много без шапок ходят и в рванье с драными коленками да в летних кедах. Зато шея пледом обмотана и когти как у вампира.тьфу.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте