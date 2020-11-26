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Общество

Пенза осталась без субсидируемых авиаперевозок на 2021 год

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Пензенская область не вошла в перечень регионов, которые в 2021 году получат субсидии на авиаперевозки. Список маршрутов, которым предоставят финансовую поддержку из бюджета, опубликовала Росавиация.

«Количество субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266. На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания», - уточнили в ведомстве.

На реализацию программы из федерального бюджета выделено 7,717 млрд рублей. При этом около 70% от общей суммы предоставленных субсидий будут использованы на маршрутах, заявленных к выполнению на воздушных судах Sukhoi Superjet. Ожидается, что по специальному тарифу за год перевезут 3,7 млн пассажиров.

Пензенский аэропорт в программу не вошел, а все соседние регионы субсидии получат. Так, в перечне значатся по пять рейсов из Саранска и Тамбова, три - из Саратова, два - из Ульяновска.

В настоящее время улететь из Пензы можно только в Москву. Выполняются рейсы в Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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гребень||

какое счастье

Гость||

Прорыв.

Гость||

Белозерцев и его команда снова отличились.

Гость||

Нечего шляться по регионам. Болейте дома!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенский аэропорт в программу не вошел, а все соседние регионы субсидии получат.
Это есть показатель стабильного и безопасного развития региона. Успешным подачки не нужны. Пензенская область - территория успеха!

Гость||

Вот ведь сразу видно работу чиновников. Всё радеют и радеют за родную область м любимый народ.

Гость||

Какие уж тут самолёты, на маршрутку бы наскрести б.

Гость||

Так пензенцы хотели полетать на суперджетах и тут облом :)

Гость||

Ёлку включили?

Гость||

Гость писал(a):

Так пензенцы хотели полетать на суперджетах
А в чем облом то. Полетаем без проблем. Ну будет малость подороже, так это не проблема.

Гость||

Пока Осколков мутит в аэропорту,никуда мы не полетим.

Гость||

Вот он и мутит на трех работах, Аэропорт , Аэронавигация Пензы и Мордовии, сколько уже лет?

Гость||

Заметьте как лихо наш регион стал пролетать мимо федеральных программ по разным направлениям,это говорит только об одном столичная власть не доверяет местной ,с Белозерцевым во главе наша область превращается в медвежий угол.Трассу М-4 переделывают в высокоскоростную 1 категории,М-5 же в области лишь в далеком будущем обещают дотянуть до 2 категории.Скоростного ж/д движения нам ждать не стоит вообще ,фирменный поезд Сура торжественно похоронили,осталась только название.Мимо программы обновления муниципального общественного транспорта мы пролетели ,у нас его просто нет ,но зато они готовят аферу с покупкой автобусов частникам за счёт бюджета.С очисткой Суры по федеральной программе мы тоже пролетели,хотя были личные обещания под видеокамеры аж двух министров Природных ресурсов и экологии.Про деньги выделенные на цирк ,на Зарю всем всё известно ,распилы и воровство,ну не хотят иметь федералы с ними ни каких отношений ,вот что значит репутация.А ведь на 100% уверен что они пытались выбить эту субсидию ведь от аэропорта кормятся бочкарёвские ,сама Наталья Васильевна.

Имя: Гость
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