Пенза осталась без субсидируемых авиаперевозок на 2021 год

26.11.2020 | 09:04

Пензенская область не вошла в перечень регионов, которые в 2021 году получат субсидии на авиаперевозки. Список маршрутов, которым предоставят финансовую поддержку из бюджета, опубликовала Росавиация.

«Количество субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266. На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания», - уточнили в ведомстве.

На реализацию программы из федерального бюджета выделено 7,717 млрд рублей. При этом около 70% от общей суммы предоставленных субсидий будут использованы на маршрутах, заявленных к выполнению на воздушных судах Sukhoi Superjet. Ожидается, что по специальному тарифу за год перевезут 3,7 млн пассажиров.

Пензенский аэропорт в программу не вошел, а все соседние регионы субсидии получат. Так, в перечне значатся по пять рейсов из Саранска и Тамбова, три - из Саратова, два - из Ульяновска.

В настоящее время улететь из Пензы можно только в Москву. Выполняются рейсы в Домодедово, Шереметьево и Внуково.