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Общество

За сообщениями пензенцев в интернете, соцсетях и мессенджерах стали следить

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В Пензенской области начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Он должен собирать сообщения, жалобы и предложения от жителей Сурского края из открытых источников.

«Прежде всего интернета, социальных сетей и мессенджеров, с целью оперативного рассмотрения и принятия решений органами власти», - сказано на сайте регионального правительства.

Сотрудники мониторят вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, культуры, транспортной отрасли, ЖКХ, обращения с ТКО, и ряд других.

Руководитель центра Антон Карпушкин рассказал о задачах. По его словам, главные из них - быстрое реагирование на сообщения и прогнозирование аналогичных проблемных ситуаций в будущем.

Планируется внедрение цифровых платформ. Базовой для центра стала система «Инцидент Менеджмент», которую запустили в регионе два года назад.

Стоит отметить, что ЦУР работает в тесном взаимодействии с правительством области и исполнительными органами государственной власти региона, а также с муниципалитетами.

К 1 декабря аналогичные центры должны появиться во всех регионах - такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Родина слышит

Родина знает

Гость||

переименовать ЦРУ , звучит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прежде всего интернета, социальных сетей и мессенджеров, с целью оперативного рассмотрения и принятия решений органами власти», - сказано на сайте регионального правительства.
Наисал вечером другу в ватсапе, что сосед в майнкрафте собирается взорвать здание (засекречено). Глядишь, за соседом с утра уже приехали...

Гость||

Завязывать пора с комментариями на ПИ,до свидания,всего вам доброго.

Гость||

Собирать жалобы - эт они могут! Собрали и засунули куда подальше. На этом все.

Гость||

Слово и дело государево? Эт хорошо, эт правильно...

Гость||

Сообщения и жалобы, а главное негативные высказывания о деятельности власть предержащих структур муниципалитетов и региона в целом в соцсетях отслеживают уже давно. Уже надоело отвечать на всякие фейки.

Гость||

Очередная кормушка для чиновников. Из ничего раздули новые рабочие места.

Гость||

Да .... теперь можно ждать звонка в дверь...

Гость||

СЛЕДИЛИ ВСЕГДА

Гость||

у меня пенсия 8200 сообщите пожалуйста ПУТИНУ, для принятия мер.

Гость||

Понятно!Не будем комментировать!

Гость||

Гость писал(a):

у меня пенсия 8200 сообщите пожалуйста ПУТИНУ, для принятия мер.
Была 8200, после принятия мер как бы не стала 7200.

Гость||

Гость писал(a):

Понятно!Не будем комментировать!
Почему?

Имя: Гость
Комментарий:

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