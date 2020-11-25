За сообщениями пензенцев в интернете, соцсетях и мессенджерах стали следить

25.11.2020 | 14:49

В Пензенской области начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Он должен собирать сообщения, жалобы и предложения от жителей Сурского края из открытых источников.

«Прежде всего интернета, социальных сетей и мессенджеров, с целью оперативного рассмотрения и принятия решений органами власти», - сказано на сайте регионального правительства.

Сотрудники мониторят вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, культуры, транспортной отрасли, ЖКХ, обращения с ТКО, и ряд других.

Руководитель центра Антон Карпушкин рассказал о задачах. По его словам, главные из них - быстрое реагирование на сообщения и прогнозирование аналогичных проблемных ситуаций в будущем.

Планируется внедрение цифровых платформ. Базовой для центра стала система «Инцидент Менеджмент», которую запустили в регионе два года назад.

Стоит отметить, что ЦУР работает в тесном взаимодействии с правительством области и исполнительными органами государственной власти региона, а также с муниципалитетами.

К 1 декабря аналогичные центры должны появиться во всех регионах - такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин.