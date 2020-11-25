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Общество

В Пензе заявили о необходимости патрулирования водоемов

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Как первый тонкий лед, хрупка и человеческая жизнь. Как уберечь пензенцев от провалов на реках и водоемах зимой, обсудили на совещании в областном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения.

«Все ли мы с вами сделали, чтобы максимально избежать гибели людей, тем более детей, на водных объектах в данный период времени? У нас в прошлом году погиб ребенок в Бессоновке, в этом - погиб в Пензе», - отметил начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

На минувшей неделе трагический случай произошел в Первомайском районе Пензы: утонул пятилетний мальчик. Его семилетнюю сестренку спасли.

Представители МЧС говорят о необходимости патрулирования тех мест, где люди идут по льду, чтобы сократить путь, или развлекаются. В помощь сотрудникам - социальные сети. Пензенцы выкладывают видео, как ради сиюминутного удовольствия рискуют жизнью и здоровьем.

«Нормативно-законодательная база Пензенской области такова, что мы не можем привлечь к ответственности граждан, которые позволяют себе выходить на лед. Но у нас есть, в конце концов, 125-я статья уголовного кодекса, которая говорит об оставлении в опасности детей в возрасте до 14 лет», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

В таких местах притяжения представителями местных муниципалитетов должны выставляться информационные щиты или таблички. О том, как обстоят дела в Пензенском районе, в режиме видеосвязи доложил глава администрации Сергей Козин.

«Я сам лично на берегу Сурского моря рыбаков ловил, на Суре гонял в черте города. Предупреждающий информационный материал об опасности ставим, а его снимают - то ли рыбаки, то ли хулиганы», - пояснил он.

А в некоторых случаях уведомления на берегах водоемов появляются только после трагических событий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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