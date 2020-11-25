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Общество

В мэрии Пензы назвали улицы, на которых заменят аварийные деревья

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В среду, 25 ноября, в администрации Пензы подвели итоги озеленения городских улиц в течение этого года и разработали планы на следующий.

Во время проведения месячников по благоустройству на улицах, в парках и скверах было высажено более 2 200 деревьев.

В следующем году в первую очередь будут заменяться аварийные и сухие деревья. Для этого подготовят 400 молодых саженцев, которыми обновят зеленые насаждения на улицах Терновского, Центральной, Калинина, Богданова, Свердлова, Куйбышева, Красной, Мира, Суворова, Кураева, на проспектах Строителей и Победы, в сквере «Могилевский дворик».

«Работы по высадке планируется начать в весенний период, уделяя особое внимание качеству и оптимальному размеру саженцев», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

Вырублено 22000?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для этого подготовят 400 молодых саженцев, которыми обновят зеленые насаждения на улицах
Вместо нормальных деревьев высадят хилые саженцы, часть которых не приживется, оставшиеся вырастут через много-много лет.

Гость||

Ну все пропал город.А давайте Лузгин и компания будут из своих личных средств выплачивать за каждый не прижившийся саженец и за каждое уничтоженное дерево.У них почему то реально приживаются единицы .

Имя: Гость
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