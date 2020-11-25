Парк Спутника готов дарить праздничное настроение

25.11.2020 | 15:41

Украшение Города Спутника - его набережная и парк на берегу озера. Ежегодно сотрудники парка делают все, чтобы прогуливаться здесь было уютно и комфортно, особенно к приходу зимы. Чтобы создать атмосферу постоянного праздника, в ход идут километры гирлянд, светящиеся фигуры, тоннели и, конечно, главные зимние развлечения - горка и каток.

Парк Спутника уже готов к новой зиме. Почти все атрибуты на набережной установлены. Впрочем, в этом году будут и сюрпризы, о которых пока сотрудники парка не рассказывают, держат в секрете до декабря.

Зато каток заливают уже каждый день. Скоро прийти сюда сможет любой желающий. Главное - помнить о безопасности и соблюдать дистанцию.