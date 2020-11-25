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Общество

Число перенесших коронавирус пензенцев приближается к 16 000

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В среду, 25 ноября, оперштаб обнародовал информацию об очередном летальном случае коронавирусной инфекции в Пензенской области. Жертвой стала 81-летняя женщина.

«Сопутствующие: сахарный диабет II типа, хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, нарушение ритма и проводимости, ожирение II степени», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Согласно выводам медиков, причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, за время пандемии оперштаб сообщил о 241 жертве коронавируса в регионе.

Выписали за день 379 человек. Теперь выздоровевших 15 990.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

241???? Было же 230...может, всё-таки 231?

Гость||

К 16 000 из 1 305 563 чел. ,это приблизительно 1,23 % от населения области ,при чем всех и выздоровевших ,и умерших ,и болеющих на данный момент,тогда вопрос к власти если реальные цифры такие и смертность такая как вы даёте,тогда зачем каждый день нагнетать панику ?

Имя: Гость
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