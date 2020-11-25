Число перенесших коронавирус пензенцев приближается к 16 000

25.11.2020 | 19:37

В среду, 25 ноября, оперштаб обнародовал информацию об очередном летальном случае коронавирусной инфекции в Пензенской области. Жертвой стала 81-летняя женщина.

«Сопутствующие: сахарный диабет II типа, хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, нарушение ритма и проводимости, ожирение II степени», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Согласно выводам медиков, причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, за время пандемии оперштаб сообщил о 241 жертве коронавируса в регионе.

Выписали за день 379 человек. Теперь выздоровевших 15 990.