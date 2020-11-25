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Общество

Число обращений в пензенский минздрав значительно сократилось

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В среду, 25 ноября, пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области отчиталась о количестве поступивших сообщений на электронную почту.

Такой ящик создали в министерстве в октябре для приема вопросов граждан, касающихся обеспечения медпомощью в период распространения коронавируса.

С 16 по 24 ноября сотрудники минздрава обработали 152 обращения.

«Сегодня большинство поступающих вопросов носят уточняющий характер. Пензенцы спрашивают, кому именно положены лекарственные препараты, если человек заболел ковидом, в какой срок они будут ими обеспечены и кто их доставит. Ряд обращений идет по больничным листам», - рассказали в пресс-службе министерства.

Поток обращений заболевших сократился. Если в октябре обрабатывалось от 80 до 100 писем в сутки, до в настоящий момент 15-16.

Свои вопросы и обращения по поводу заражения COVID-19, ОРВИ, гриппом, получения врачебной помощи, лекарственных средств, оформления больничного жители региона могут отправлять круглосуточно на адрес covid@mzs.penza.net. Их обработают и дадут ответ в течение суток.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Потому что поняли, что бесполезно наверное.

Гость||

так все и так знают что Пензенская область на платЕ, все стабильно , что зря добрых людей беспокоить ?? лекарства есть, врачей много, им даже и делать нечего уже, сами зовут полечиться , да и праздники скоро , настроение замечательное у жителей самого счастливого города, прекрасное светлое настоящее !!!

Гость||

Зачем Минздрав удалил старую страницу в инста? Обнулил все жалобы?

Гость||

Ужи сколько в лицо говорилось- не приходите, не звоните, не пишите. Никто вас лечить и не думает. Для чего всю медицину оптимизировали, чтоб такие как «стручков и ко» в платных клиниках обирали дураков-налогоплательщиков

Гость||

А где старая страница в инсте? Народ стал меньше жаловаться на местном уровне, толку нет, лучше сразу писать в Минздрав РФ, на горячую линию звонить или на Ютуб выкладывать, тут болото

Гость||

анонимно пыталась узнать,почему в фармации гриппферон стоит 899 рублей.Вместо ответа 10 минут меня расспрашивали по поводу моей фамилии.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем Минздрав удалил старую страницу в инста? Обнулил все жалобы?
Это формат работы современного администрирования.

Гость||

Потому что поняли что обращаться туда бесполезно.

Гость||

Абсолютно бесполезное занятие это.

Имя: Гость
Комментарий:

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