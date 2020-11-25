Число обращений в пензенский минздрав значительно сократилось

25.11.2020 | 17:06

В среду, 25 ноября, пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области отчиталась о количестве поступивших сообщений на электронную почту.

Такой ящик создали в министерстве в октябре для приема вопросов граждан, касающихся обеспечения медпомощью в период распространения коронавируса.

С 16 по 24 ноября сотрудники минздрава обработали 152 обращения.

«Сегодня большинство поступающих вопросов носят уточняющий характер. Пензенцы спрашивают, кому именно положены лекарственные препараты, если человек заболел ковидом, в какой срок они будут ими обеспечены и кто их доставит. Ряд обращений идет по больничным листам», - рассказали в пресс-службе министерства.

Поток обращений заболевших сократился. Если в октябре обрабатывалось от 80 до 100 писем в сутки, до в настоящий момент 15-16.

Свои вопросы и обращения по поводу заражения COVID-19, ОРВИ, гриппом, получения врачебной помощи, лекарственных средств, оформления больничного жители региона могут отправлять круглосуточно на адрес covid@mzs.penza.net. Их обработают и дадут ответ в течение суток.