Сетевое издание|18+|Вторник|24 ноя 2020|20:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе проверили, как строят дома для детей-сирот и переселенцев

Печать

Сотни пензенцев совсем скоро справят новоселье. На улице Комсомольской строители завершают отделку современных многоэтажек. В конце ноября и декабре ключи от почти 250 квартир получат дети-сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Как у специалистов идут дела и есть ли проблемы, интересовался губернатор Иван Белозерцев.

«Проекты должны быть экономически обоснованы. Когда, например, строительная компания выходит на проект, в смете заложены копейки и за эти деньги построить из хорошего материала практически невозможно, то строительные компании начинают делать из того, что есть. Этих проблем не должно быть, поэтому задача - строить хорошие, качественные дома», - подчеркнул он.

Также в рамках своего рабочего визита глава региона побывал в микрорайоне Заря, где возводится новый корпус детского сада. Здание рассчитано на 120 малышей. Срок окончания всех работ - середина декабря.

«У нас сейчас активно идет застройка по многодетным. Они нам сразу дают достаточно большое количество детей, проблем с набором не будет», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

А на улице Гагарина, неподалеку от стационара больницы, в будущем должна появиться большая стоянка. Пока на том месте - заброшенный пустырь. По инициативе губернатора разработан проект парковки.

«Надо уже в 2021 году приступить к реализации этого проекта. Задача очень важная, потому что мы с вами видим, что люди, приезжая в лечебное учреждение, вынуждены оставлять машины во дворах на расстоянии 500 метров, а то и 1 000», - рассказал Иван Белозерцев.

Планируется, что на новой парковке в Заводском районе смогут разместиться сотни автомобилей.

Возведение всех объектов реализуется в рамках национальных проектов президента Владимира Путина. Работы контролируются губернатором Иваном Белозерцевым.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

. В конце ноября и декабре ключи от почти 250 квартир получат дети-сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья.
Гремучая будет смесь!

Гость||

Пропала Пенза.

Гость||

Заброшенный пустырь...А ели красивые, возможно в советские времена был сквер, хоть бы догадались их оставить, стоянке они не помешали бы.

Гость||

Какой же он все таки заботливый, наш губернатор. А сколько идей у него.

Гость||

НЕЛЬЗЯ КОМПАКТНО СЕЛИТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ.

Гость||

Гость писал(a):

Заброшенный пустырь...А ели красивые, возможно в советские времена был сквер, хоть бы догадались их оставить, стоянке они не помешали бы
Напишите ему в инстаграмм.

Гость||

ДА КОМПАКТНО ТОЧНО НЕЛЬЗЯ НЕ УЧИТСЯ НАША ВЛАСТЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ. ПОЧЕМУ НЕ ПОКУПАТЬ ДЛЯ НИХ ВТОРИЧКУ НОРМАЛЬНУЮ И МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО НЕ ДОРОЖЕ БЫЛО БЫ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте