В Пензе проверили, как строят дома для детей-сирот и переселенцев

24.11.2020 | 18:54

Сотни пензенцев совсем скоро справят новоселье. На улице Комсомольской строители завершают отделку современных многоэтажек. В конце ноября и декабре ключи от почти 250 квартир получат дети-сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Как у специалистов идут дела и есть ли проблемы, интересовался губернатор Иван Белозерцев.

«Проекты должны быть экономически обоснованы. Когда, например, строительная компания выходит на проект, в смете заложены копейки и за эти деньги построить из хорошего материала практически невозможно, то строительные компании начинают делать из того, что есть. Этих проблем не должно быть, поэтому задача - строить хорошие, качественные дома», - подчеркнул он.

Также в рамках своего рабочего визита глава региона побывал в микрорайоне Заря, где возводится новый корпус детского сада. Здание рассчитано на 120 малышей. Срок окончания всех работ - середина декабря.

«У нас сейчас активно идет застройка по многодетным. Они нам сразу дают достаточно большое количество детей, проблем с набором не будет», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

А на улице Гагарина, неподалеку от стационара больницы, в будущем должна появиться большая стоянка. Пока на том месте - заброшенный пустырь. По инициативе губернатора разработан проект парковки.

«Надо уже в 2021 году приступить к реализации этого проекта. Задача очень важная, потому что мы с вами видим, что люди, приезжая в лечебное учреждение, вынуждены оставлять машины во дворах на расстоянии 500 метров, а то и 1 000», - рассказал Иван Белозерцев.

Планируется, что на новой парковке в Заводском районе смогут разместиться сотни автомобилей.

Возведение всех объектов реализуется в рамках национальных проектов президента Владимира Путина. Работы контролируются губернатором Иваном Белозерцевым.