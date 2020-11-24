В Кузнецке снег спас коммунальщиков от гнева мэра

24.11.2020 | 09:39

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский раскритиковал работу коммунальных служб осенью и нацелил на ее активизацию зимой. Тему обсудили во время оперативного совещания в понедельник, 23 ноября.

«Что касается порядка в городе. У меня было большое желание, конечно, ввалить всем причастным к этому вопросу за грязь и мусор вдоль дорог. Потому что все в полиэтилене, в бумажках каких-то. Но вот на ваше счастье сегодня снегопад. Снег скрывает все следы», - обратился Златогорский к подчиненным.

В случае если покров растает, он пообещал отправить «всех причастных» на уборку.

«Подрасслабились, прямо скажем. Что же касается наступившей зимней поры, напрягайтесь тогда по-зимнему, раз по осени отсиделись. Уже пора сейчас и перекресточки посыпать, и площадочки чистить остановочные, чтобы никто ноги не ломал при посадке в автобус, около школ и так далее», - поручил Златогорский.

Он потребовал организовать постоянный контроль и менять режим работы в зависимости от погодных условий.

«У нас по старой традиции снег по чуть-чуть выпадает, мы его сгребаем, сгребаем, сгребаем, а потом хоп - и валы такие. И мы начинаем героически вывозить. Так вот, надо сразу убираться. Не накапливать, не создавать завалы. Деньги мы неплохие платим по контракту за уборку и содержание дорог, давайте отрабатывать», - резюмировал мэр Кузнецка.