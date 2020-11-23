Озвучена география новых случаев коронавируса в регионе

23.11.2020 | 13:17

В понедельник, 23 ноября, суточный прирост пациентов с коронавирусом в Пензе составил 121. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего зарегистрировали 162 новых случая инфекции. Общее число заразившихся достигло 19 074.

Помимо областного центра, новые пациенты прибавились в городе Заречном (10) и в Колышлейском (9), Пензенском (7), Бессоновском (6) районах. По два инфицированных зарегистрировали в Никольском и Шемышейском, по одному - в Кузнецком, Лунинском, Лопатинском, Сосновоборском и Малосердобинском районах.

Вирус выявили также у 10 детей. Носителям 17, 12 (двое), 10 (трое), 8 лет, а также 1, 2 и 3 года. Общее число заразившихся несовершеннолетних стало равняться 1 358.

Под наблюдением специалисты держат 6 541 человека, сняли с него 46 826.

В вирусологической лаборатории на новую инфекцию проверили 102 982 человека (всего 106 025 исследований), в лабораториях лечебной сети - 334 384 (всего 363 617 исследований). За выходные было сделано 5 654 теста.