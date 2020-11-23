Более 15 000 пензенцев вылечились от коронавирусной инфекции

Еще две смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области. Об этом сообщила в понедельник, 23 ноября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Первая жертва - 61-летняя женщина. Она также страдала ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, нефроангиосклерозом, гипертонической болезнью и ожирением III степени.
Также ушел из жизни мужчина в возрасте 62 лет. У него диагностировали сахарный диабет II типа (инсулинопотребный) и ожирение II степени, гипертоническую болезнь.
«Причина смерти - коронавирусная инфекция. Осложнение - пневмония», - уточнила Черемушкина.
В результате к 23 ноября число сообщений оперштаба о летальных случаях коронавируса достигло 228.
Выписали за последние сутки 326 человек. Теперь выздоровевших 15 163.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Точно только двое умерли с ковидом?