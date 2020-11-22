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Общество

Область опередила соседние регионы по показателю годовой инфляции

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В Пензенской области в октябре годовая инфляция составила 4,5%. В сентябре этот показатель равнялся 3,9%.

Таким образом, пензенские цены выросли чуть больше по сравнению с другими регионами, которые входят в состав Приволжского федерального округа. Значение инфляции на его территории - 4,2%.

Специалисты отметили ускорение роста цен на продовольственные товары на сахар, картофель, подсолнечное масло, а также рыбу, куриное мясо, яйца. На увеличении стоимости данных продуктов сказались низкая урожайность, менее успешная дальневосточная путина, ослабление рубля и рост мировых цен на зерно.

«Годовой прирост цен на непродовольственные товары в октябре составил 5,0% после 4,6% месяцем ранее преимущественно под влиянием курсовых колебаний», - сообщили в отделении по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

Пензенцы смогли наблюдать рост цен на автомобили, бытовую технику, строительные материалы, электронику.

Специалисты отметили, что замедлился рост стоимости услуг в развлекательной сфере. Из-за сложной эпидемической обстановки спрос уменьшился, поэтому цены на билеты в кино или в театр в области почти не изменились.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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