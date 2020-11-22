Контролеры провели рейды по всем идущим через Городище автобусам

22.11.2020 | 11:44

Сотрудники полиции совместно с представителями управления транспорта Пензенской области заглядывали во все автобусы большой и малой вместимости, следующие через Городище. При этом, в отличие от обычных проверок, которые организуют госавтоинспекторы, контролеров интересовали не водители, а пассажиры.

«В ходе рейда с гражданами и водителями транспортных средств проведены беседы о необходимости соблюдения социальной дистанции, масочного режима, а также использования перчаток и антисептиков для рук. Были также проверены места массового скопления людей», - сообщил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Вячеслав Шашкин.

«Напоминаю вам, что у нас действует режим повышенной готовности. За неисполнение постановления губернатора Пензенской области № 27 предусмотрена ответственность - до 30 000 штраф. Люди в общественных местах и пассажиры общественного транспорта должны соблюдать масочный режим, быть в защитной лицевой маске и не нарушать закон. Здоровья вам и счастливого пути!» - пожелал гражданам в автобусе проверяющий.

Подобные межведомственные рейды на территории Пензенской области будут проводиться и впредь.