В Шемышейке крановщик вместе с плитами поднял в воздух пенсионерку

20.11.2020 | 15:21

Шемышейский районный суд наказал 42-летнего сельчанина за нанесение побоев крановщику.

Майским утром 2019 года мужчине позвонила встревоженная мать и рассказала, что к ее участку в Шемышейке приехали неизвестные люди и пытаются забрать железобетонные плиты. Женщина всячески пыталась им помешать, но силы оказались неравны.

Услышав это, сельчанин быстро оказался на месте, где увидел крановщика и нескольких мужчин. От соседей он узнал, что незваные гости, не церемонясь с его матерью, поднимали ту вместе с плитами, когда она садилась на них в знак протеста.

Информация шокировала любящего сына. Он стал ругаться с мужчинами, а затем подошел к крановщику и больно ударил его кулаком в лицо.

«Причинил ему телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей левой периорбитальной области, то есть совершил правонарушение, предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ», - рассказали в Шемышейском районном суде.

В итоге сельчанину назначили наказание в виде административного штрафа. Постановление суда не вступило силу.