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Общество

В Шемышейке крановщик вместе с плитами поднял в воздух пенсионерку

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Шемышейский районный суд наказал 42-летнего сельчанина за нанесение побоев крановщику.

Майским утром 2019 года мужчине позвонила встревоженная мать и рассказала, что к ее участку в Шемышейке приехали неизвестные люди и пытаются забрать железобетонные плиты. Женщина всячески пыталась им помешать, но силы оказались неравны.

Услышав это, сельчанин быстро оказался на месте, где увидел крановщика и нескольких мужчин. От соседей он узнал, что незваные гости, не церемонясь с его матерью, поднимали ту вместе с плитами, когда она садилась на них в знак протеста.

Информация шокировала любящего сына. Он стал ругаться с мужчинами, а затем подошел к крановщику и больно ударил его кулаком в лицо.

«Причинил ему телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей левой периорбитальной области, то есть совершил правонарушение, предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ», - рассказали в Шемышейском районном суде.

В итоге сельчанину назначили наказание в виде административного штрафа. Постановление суда не вступило силу.

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Гость||

Нормально! Крановщик, пытавшийся в составе преступной группы украсть плиты и чуть не угробивший старушку, просто жертва?

Гость||

Звучит как абсурд.

Гость||

Гость писал(a):

Звучит как абсурд.
Абсурд - норма жизни в Пензенской области.

Гость||

Полный абсурд, интерерсы похитителя прежде всего, во какой закон сегодня

Гость||

А ОПГ привлекли к ответственности ? Или как с трубами, в начале 2000х,начгай и прокурорские в теме?

Гость||

Гость писал(a):

Звучит как абсурд.
Зато все по закону!

Гость||

Обычная судебно-ментовская буртасская дичь

Гость||

Что за бред происходит на просторах губернии Пензенской?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Звучит как абсурд.
Абсурд - норма жизни в Пензенской области.
Я бы сказал в России

Гость||

Потому что у России свой путь.Воруют все!

Гость||

Такие новости только дискредитируют систему и органы.

Гость||

Гость писал(a):

Такие новости только дискредитируют систему и органы.
А за это сейчас атата.

Имя: Гость
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