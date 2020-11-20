В Пензенской области уменьшилось число детей дошкольного возраста

20.11.2020 | 14:18

В пятницу, 20 ноября, во Всемирный день ребенка, Пензастат обнародовал данные о численности несовершеннолетних жителей региона.

По словам специалистов, количество детей 0-13 лет в области по сравнению с 2017 годом сократилось на 2,6%, или на 4 847 человек.

На 1 января 2020 года в регионе насчитывалось 184 827 жителей в возрасте 0-13 лет: 94 819 мальчиков и 90 008 девочек. Уменьшение зарегистрировали в доле дошколят - число детей 0-6 лет сократилось на 10,1% по сравнению с началом 2017 года. При том возросло количество ребят 7-13 лет - на 5,7%.

«Число подростков в возрасте 14-17 лет, проживающих в Пензенской области, на 1 января увеличилось на 2 670, или на 6,0%», - рассказала начальник отдела статистики населения и здравоохранения Анна Барышева.

В общей численности населения региона доля несовершеннолетних жителей на 1 января 2020 года составила 17,8%. В аналогичном периоде 2017-го этот показатель равнялся 17,4%.