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Общество

В Пензенской области уменьшилось число детей дошкольного возраста

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В пятницу, 20 ноября, во Всемирный день ребенка, Пензастат обнародовал данные о численности несовершеннолетних жителей региона.

По словам специалистов, количество детей 0-13 лет в области по сравнению с 2017 годом сократилось на 2,6%, или на 4 847 человек.

На 1 января 2020 года в регионе насчитывалось 184 827 жителей в возрасте 0-13 лет: 94 819 мальчиков и 90 008 девочек. Уменьшение зарегистрировали в доле дошколят - число детей 0-6 лет сократилось на 10,1% по сравнению с началом 2017 года. При том возросло количество ребят 7-13 лет - на 5,7%.

«Число подростков в возрасте 14-17 лет, проживающих в Пензенской области, на 1 января увеличилось на 2 670, или на 6,0%», - рассказала начальник отдела статистики населения и здравоохранения Анна Барышева.

В общей численности населения региона доля несовершеннолетних жителей на 1 января 2020 года составила 17,8%. В аналогичном периоде 2017-го этот показатель равнялся 17,4%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А детсады все строят и строят. Потом как в 90-е начнут продавать и какие нибудь конторы делать (Минюст например)?

Гость||

Ночлежки лучше бы строили скоро они будут очень актуальны, судя по текущим событиям.

Гость||

Сейчас из за вируса переживаешь за детей,молодежь,беременных женщин!

Гость||

Про ночлежки это точно. При зарплате в 15 т.р. и демографию поднимать не стоит.

Гость||

Пункты раздачи горячей пищи! Дома ночного прибывания. Для благотворительности.

Имя: Гость
Комментарий:

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