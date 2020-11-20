В Пензе подросткам в очередной раз рассказали о вреде табака

20.11.2020 | 18:37

Курить уже не модно. В пензенском Доме молодежи организовали кейс-дискуссию о вреде употребления табака несовершеннолетними. Полицейский и клинический психолог пообщались со школьниками и студентами на тему губительного воздействия никотина на организм.

«У несовершеннолетних появляются язвы желудка. Я не говорю про генетическую предрасположенность - практически 99% случаев: «Вы курите?» - «Да». - «А ты знаешь, что, скорее всего, от курения у тебя это появилось?» - «Ну да, знаю, только бросить уже не могу, сложно», - рассказала психолог Кристина Романова.

Ежегодно в середине ноября отмечается Международный день отказа от табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, от заболеваний, связанных с курением, в среднем умирает пять миллионов человек каждый год. По прогнозам специалистов, показатель будет только расти. Поэтому нынешних подростков стараются оградить от вредной привычки.

«Люди думают: вот я курю с 10-12 лет, но женился, захотел ребенка, вот сейчас брошу и все будет здорово и замечательно. Не будет здорово и замечательно! Надо о своем здоровье думать с того времени, как начинаешь курить», - заявила специалист Многофункционального молодежного центра Наталья Дьячкова.

Многие подростки отказываются от привычных сигарет в пользу электронных нагревателей, жевательного табака и кальянов, наивно полагая, что они не наносят сильного вреда. Специалисты-медики могут возразить, что новомодные приспособления не менее губительно влияют на организм.

«Тот факт, что кальянный дым нужно вдыхать с определенным усилием, гарантирует нам отравление угарным газом не только верхних, но и нижних дыхательных путей», - предупредила Кристина Романова.

Организаторы считают, что не все участники дискуссии смогут бросить курить, но если от табака откажутся хотя бы несколько подростков, для взрослых это станет маленькой победой.