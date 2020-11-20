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Общество

В Пензе подросткам в очередной раз рассказали о вреде табака

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Курить уже не модно. В пензенском Доме молодежи организовали кейс-дискуссию о вреде употребления табака несовершеннолетними. Полицейский и клинический психолог пообщались со школьниками и студентами на тему губительного воздействия никотина на организм.

«У несовершеннолетних появляются язвы желудка. Я не говорю про генетическую предрасположенность - практически 99% случаев: «Вы курите?» - «Да». - «А ты знаешь, что, скорее всего, от курения у тебя это появилось?» - «Ну да, знаю, только бросить уже не могу, сложно», - рассказала психолог Кристина Романова.

Ежегодно в середине ноября отмечается Международный день отказа от табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, от заболеваний, связанных с курением, в среднем умирает пять миллионов человек каждый год. По прогнозам специалистов, показатель будет только расти. Поэтому нынешних подростков стараются оградить от вредной привычки.

«Люди думают: вот я курю с 10-12 лет, но женился, захотел ребенка, вот сейчас брошу и все будет здорово и замечательно. Не будет здорово и замечательно! Надо о своем здоровье думать с того времени, как начинаешь курить», - заявила специалист Многофункционального молодежного центра Наталья Дьячкова.

Многие подростки отказываются от привычных сигарет в пользу электронных нагревателей, жевательного табака и кальянов, наивно полагая, что они не наносят сильного вреда. Специалисты-медики могут возразить, что новомодные приспособления не менее губительно влияют на организм.

«Тот факт, что кальянный дым нужно вдыхать с определенным усилием, гарантирует нам отравление угарным газом не только верхних, но и нижних дыхательных путей», - предупредила Кристина Романова.

Организаторы считают, что не все участники дискуссии смогут бросить курить, но если от табака откажутся хотя бы несколько подростков, для взрослых это станет маленькой победой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Лучше что покрепче Эт Да

Гость||

Давайте выпьем Наташа сухого гавна

Гость||

А им плевать на ваши лекции, читайте их депутатам, они кряги-пьяги ещё те!

Гость||

Че вы продаете тогда? Не можете закрыть этих торгашей? Так крышуют кто надо, скоты!

Гость||

теперь пойдёт по стопам отца...

Гость||

Я думал все бычкососы малолетние нынче электронные фалосы посасывают да прочую дрянь..

Гость||

Да не надо им ничего рассказывать-рекламировать. Максимум - показывать последствия.

Гость||

Я взрослая тётка,и то курю.знаю,что мне нельзя. Один хрен - курю. Стрессы задрали,курнешь на минуту отвлекаешься как бы.

Имя: Гость
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