Пензенским парламентариям представили новые законопроекты

20.11.2020 | 16:44

В пятницу, 20 ноября, сенатор Олег Мельниченко выступил на заседании фракции «Единая Россия» и сессии Законодательного собрания Пензенской области.

По его словам, 18 ноября в Государственную думу внесли несколько законопроектов, которые направлены на обеспечение безопасности страны, в том числе и в сферах просвещения, организации выборов, деятельности общественных объединений и иных лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности в России.

Олег Мельниченко стал одним из соавторов внесенных законопроектов, касающихся просветительской деятельности.

«В настоящее время просветительская деятельность не урегулирована нормами законодательства. Это создает предпосылки для различных злоупотреблений. Особенно опасно распространение среди молодежи информации антироссийской направленности. Поэтому в законопроекте дается определение просветительской деятельности и устанавливаются основные правила ее осуществления», - отметил сенатор.

Парламентарий указал на важность предлагаемого законопроектом запрета на использование просвещения для разжигания социальной, национальной или религиозной розни или искажения исторических фактов, пропаганды противоправных действий.

Другой внесенный законопроект направлен на запрет деятельности иностранцев, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций, иноагентов, которая предполагает их участие в избирательных кампаниях, а также способствует или препятствует выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме.

Действие этого запрета предлагается распространить на незарегистрированные общественные объединения и иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учредителями которых являются зарубежные средства массовой информации.

Другой законопроект касается установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности. Его разработали для совершенствования правового регулирования деятельности общественных объединений и иных лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической жизни страны.

Положениями проекта предусматривается установление уведомительного порядка учета общественных объединений, функционирующих на территории РФ без государственной регистрации и получающих иностранное финансирование в целях участия в политической деятельности.

Олег Мельниченко пояснил, что аналогичный механизм учета предлагается ввести для физических лиц, которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности в РФ.

Сенатор отметил своевременность и необходимость предлагаемых изменений и призвал народных избранников провести в регионе информационную работу по тем проблемам, на решение которых направлены представленные им законопроекты.