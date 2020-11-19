Спасать людей из горевшего дома на ул. Мира помогали инспекторы ДПС

19.11.2020 | 17:10

В Пензе четыре сотрудника ДПС - Сергей Костин, Раиль Дасаев, Алексей Паршин и Алексей Чванов - помогли жителям горящей пятиэтажки.

Утром в воскресенье, 15 ноября, инспекторы заступили на службу в Первомайском районе. Около 8:00 из дежурной части поступила информация о возгорании в доме № 68 на улице Мира.

Инспекторы первыми из экипажей ДПС прибыли на место и увидели, как из квартиры на третьем этаже валит густой черный дым. Мужчины распределили обязанности.

Алексей Чванов регулировал движение, обеспечивая проезд пожарного спецтранспорта. Сергей Костин на одном из балконов на 5-м этаже увидел мужчину, который просил убрать его автомобиль из-под окон горевшей квартиры. Владелец бросил инспектору ключи, Сергей завел машину и отогнал в безопасное место.

В это время Раиль Дасаев и Алексей Паршин поспешили в горящий дом и быстро поднялись на третий этаж. Поскольку было утро, полицейские звонили и стучали в квартиры, чтобы разбудить еще спавших граждан. Они помогли выйти на свежий воздух трем пожилым женщинам и передали их прибывшим медикам.

Сотрудники ГИБДД оставались до окончания тушения пожара, организуя движение транспорта. Когда из горевшей квартиры начали сыпаться осколки стекла, они оцепили территорию.

«Прибывшие пожарные расчеты локализовали и ликвидировали пожар. Благодаря оперативным и слаженным действиям экстренных служб трагических последствий удалось избежать - на пожаре никто не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМД России по Пензенской области.