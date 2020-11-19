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Общество

Спасать людей из горевшего дома на ул. Мира помогали инспекторы ДПС

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В Пензе четыре сотрудника ДПС - Сергей Костин, Раиль Дасаев, Алексей Паршин и Алексей Чванов - помогли жителям горящей пятиэтажки.

Утром в воскресенье, 15 ноября, инспекторы заступили на службу в Первомайском районе. Около 8:00 из дежурной части поступила информация о возгорании в доме № 68 на улице Мира.

Инспекторы первыми из экипажей ДПС прибыли на место и увидели, как из квартиры на третьем этаже валит густой черный дым. Мужчины распределили обязанности.

Алексей Чванов регулировал движение, обеспечивая проезд пожарного спецтранспорта. Сергей Костин на одном из балконов на 5-м этаже увидел мужчину, который просил убрать его автомобиль из-под окон горевшей квартиры. Владелец бросил инспектору ключи, Сергей завел машину и отогнал в безопасное место.

В это время Раиль Дасаев и Алексей Паршин поспешили в горящий дом и быстро поднялись на третий этаж. Поскольку было утро, полицейские звонили и стучали в квартиры, чтобы разбудить еще спавших граждан. Они помогли выйти на свежий воздух трем пожилым женщинам и передали их прибывшим медикам.

Сотрудники ГИБДД оставались до окончания тушения пожара, организуя движение транспорта. Когда из горевшей квартиры начали сыпаться осколки стекла, они оцепили территорию.

«Прибывшие пожарные расчеты локализовали и ликвидировали пожар. Благодаря оперативным и слаженным действиям экстренных служб трагических последствий удалось избежать - на пожаре никто не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Репортаж хорошо

Но как реально поощрили ребят? Не серьезно как-то без премий, медаль ведомственная, звание, грамота от министра?

Просто так и все пока-пока? А как же положительный пример ?

Гость||

Все пьяницы спокойно ездили в это время по западной с громкий музыкой..

Имя: Гость
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