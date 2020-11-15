В Пензе из дома на улице Мира эвакуировали жильцов

15.11.2020 | 09:51

В воскресенье, 15 ноября, в доме № 68 на улице Мира в Пензе случился пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 8:19.

Загорелась квартира на третьем этаже 5-этажного строения. На ликвидацию огня выехали пожарные на пяти спецмашинах.

Видео с места происшествия появилось в группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте».

«Благодаря грамотным и решительным действиям пожарно-спасательных подразделений было спасено 10 человек, из них 3 ребенка, эвакуировано 20 человек», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал.

23 августа на улице Антонова в Пензе в результате пожара в квартире погиб мужчина 1967 года рождения. Пострадали еще двое мужчин (1966 и 1997 года рождения). 52-летнюю хозяйку жилища удалось спасти, из дома эвакуировали 32 человека.