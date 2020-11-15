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Происшествия

В Пензе из дома на улице Мира эвакуировали жильцов

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В воскресенье, 15 ноября, в доме № 68 на улице Мира в Пензе случился пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 8:19.

Загорелась квартира на третьем этаже 5-этажного строения. На ликвидацию огня выехали пожарные на пяти спецмашинах.

Видео с места происшествия появилось в группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте».

«Благодаря грамотным и решительным действиям пожарно-спасательных подразделений было спасено 10 человек, из них 3 ребенка, эвакуировано 20 человек», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал.

23 августа на улице Антонова в Пензе в результате пожара в квартире погиб мужчина 1967 года рождения. Пострадали еще двое мужчин (1966 и 1997 года рождения). 52-летнюю хозяйку жилища удалось спасти, из дома эвакуировали 32 человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Хата горит и всех эвакуируют? Зачем?

Гость||

Гость писал(a):

Хата горит и всех эвакуируют? Зачем?
Если загорится у тебя, то тебе разрешат остаться. Не благодари.

Имя: Гость
Комментарий:

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