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Общество

Прокуратура примет жалобы пензенцев на несвоевременную медпомощь

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В прокуратуре Пензенской области начала работать горячая линия по вопросам защиты прав жителей региона в условиях пандемии.

Свои жалобы на нарушение законности или несвоевременное реагирования при получении медицинской помощи, жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов, СИЗов можно изложить, позвонив по номеру 8 (952)-190-91-26.

Кроме того, сотрудники прокуратуры примут вопросы, касающиеся полноты и своевременного оказания государственных и муниципальных услуг и перечисления социальных выплат.

«Горячая линия будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Бесполезно. Они тоже обещали с ценами на проезд разобраться. В ответ тишина.

Гость||

Давно пора понять что это лишь театральное представление для холопов

Гость||

Пусть прокуратура разберётся почему троллейбусы стали ходить так редко. Особенно редко на троллейбусном маршруте № 1.

Гость||

детишки продолжают верить в "прокоротура розберетси"

Гость||

Гость писал(a):

"прокоротура розберетси"
Когда назначат нового прокурора Пензенской области.

Гость||

Пусть разберутся с бракованными стентами для сердечников. Как думаете, разберутся?

Гость||

бестолку, максимум что из этого получится, уволятся последние врачи, кто сейчас лечит от этой ковидлы. Они итак с переработкой работают, а тут еще прокуроры бумагами доставать будут.

Гость||

конечно розберутся, прокоротора спасет тебя от всех бед, ради тебя же чумазенького трудятся и день и ночь в поте лица, всё на благо народа и закона

Имя: Гость
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