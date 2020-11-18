Прокуратура примет жалобы пензенцев на несвоевременную медпомощь

18.11.2020 | 13:00

В прокуратуре Пензенской области начала работать горячая линия по вопросам защиты прав жителей региона в условиях пандемии.

Свои жалобы на нарушение законности или несвоевременное реагирования при получении медицинской помощи, жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов, СИЗов можно изложить, позвонив по номеру 8 (952)-190-91-26.

Кроме того, сотрудники прокуратуры примут вопросы, касающиеся полноты и своевременного оказания государственных и муниципальных услуг и перечисления социальных выплат.

«Горячая линия будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.