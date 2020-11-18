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Общество

Еще 164 случая COVID-19 выявили в Пензенской области

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В Пензенской области продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В среду, 18 ноября, о подтвержденных за последние сутки диагнозах сообщил портал стопкоронавирус.рф.

В регионе выявили 164 носителя COVID-19. Общее число заражений за время пандемии достигло 18 256.

Накануне оперштаб сообщил о двух жертвах коронавируса в Пензенской области. Ими стали мужчины 1979 и 1965 года рождения. Выписали 301 пациента, и теперь выздоровевших 13 869.

В России за сутки поставили 20 985 диагнозов COVID-19, 5 094 (24,3%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Вылечились 25 179 человек, умерли 456.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

это среди тех кому за 65, учителей и врачей? ведь только им тесты делают

Гость||

Ага, если всем делать, то статистика будет некрасивая и кто-то получит по шапке.

Гость||

После того как Попова велела не делать тесты контактировавшим с зараженными число заболевших стало снижаться. Все гениальное просто.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

выявили 164 носителя COVID-19
это масочники или безмасочники?

Гость||

Пенза -островок "стабильности" в бушующем море Кавида в стране.Кто боится Кавида, приезжайте в Пензу, здесь все ОК.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.11.2020 11:28|

После того как Попова велела не делать тесты контактировавшим с зараженными

Не пиши чепухи и свой бред.относимся к 14 поликлиники у нас сын с подтвержденным ковидом врач пришел и нам с женой как контрактникам выписал лекарства и сыну выписала но побольше лекарств. Вчера к нам пришли домой и у меня и ужены взяли тест на ковид. А сегодня у сына пришли и взяли кровь. А завтра придут у сына возьмут тест.

Гость||

вас куда то готовят

Гость||

Гость писал(a):

нам с женой как контрактникам выписал лекарства
Гость писал(a):
Гость|18.11.2020 11:44|

вас куда то готовят

Читайте внимательно, они уже КОНТРАКТНИКИ! Их готовят в логово врага, не иначе к Байдену будут засылать!

Гость||

Руки не мыли? Мыло убивает вирус. Зачем вакцину ждут, пейте и ешьте мыло

Гость||

Гость писал(a):

Не пиши чепухи и свой бред.относимся к 14 поликлиники у нас сын с подтвержденным ковидом врач пришел и нам с женой как контрактникам выписал лекарства и сыну выписала но побольше лекарств. Вчера к нам пришли домой и у меня и ужены взяли тест на ковид. А сегодня у сына пришли и взяли кровь. А завтра придут у сына возьмут тест.
Выточноживёте в какой-тодругойреальности вамповезлосильно чтоувас такчастоберут тесты и выдаютлекарствп. Завидывает вся забрлевшая и контактная братия вам

Гость||

Учителям не делают! Не придумывайте!

Гость||

сколько их них носили маски, а сколько нет?

Гость||

Какая у нас завидная статистика

Гость||

Гость писал(a):

Выточноживёте в какой-тодругойреальности вамповезлосильно чтоувас такчастоберут тесты и выдаютлекарствп. Завидывает вся забрлевшая и контактная братия вам
Так они депутаты?

Гость||

Гость писал(a):

Какая у нас завидная статистика
Статистика у похоронных агентов...

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Имя: Гость
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