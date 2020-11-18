Еще 164 случая COVID-19 выявили в Пензенской области

18.11.2020 | 11:23

В Пензенской области продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В среду, 18 ноября, о подтвержденных за последние сутки диагнозах сообщил портал стопкоронавирус.рф.

В регионе выявили 164 носителя COVID-19. Общее число заражений за время пандемии достигло 18 256.

Накануне оперштаб сообщил о двух жертвах коронавируса в Пензенской области. Ими стали мужчины 1979 и 1965 года рождения. Выписали 301 пациента, и теперь выздоровевших 13 869.

В России за сутки поставили 20 985 диагнозов COVID-19, 5 094 (24,3%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Вылечились 25 179 человек, умерли 456.