В пензенском правительстве ответили на слухи о массовой удаленке

17.11.2020 | 10:50

Во вторник, 17 ноября, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина в своем telegram-канале опровергла информацию, которая получила распространение в Сети.

Пользователи сообщали о том, что из-за распространения коронавирусной инфекции сотрудники регионального правительства перешли на работу из дома.

«Официально сообщаю, что государственные служащие Пензенской области на удаленную работу не переведены. Все, за исключением беременных женщин и тех, кто находится на больничном, на своих рабочих местах, выполняют свои обязанности как обычно. Информация, распространяемая в сети Интернет по поводу удаленки в правительстве региона и исполнительных органах госвласти, не соответствует действительности», - написала Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось, что на изоляцию из-за возможного заражения COVID-19 отправились помощники губернатора Ивана Белозерцева. О том, что глава региона подхватил новую инфекцию, стало известно 3 ноября. Лечение он получает дома.