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Общество

В пензенском правительстве ответили на слухи о массовой удаленке

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Во вторник, 17 ноября, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина в своем telegram-канале опровергла информацию, которая получила распространение в Сети.

Пользователи сообщали о том, что из-за распространения коронавирусной инфекции сотрудники регионального правительства перешли на работу из дома.

«Официально сообщаю, что государственные служащие Пензенской области на удаленную работу не переведены. Все, за исключением беременных женщин и тех, кто находится на больничном, на своих рабочих местах, выполняют свои обязанности как обычно. Информация, распространяемая в сети Интернет по поводу удаленки в правительстве региона и исполнительных органах госвласти, не соответствует действительности», - написала Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось, что на изоляцию из-за возможного заражения COVID-19 отправились помощники губернатора Ивана Белозерцева. О том, что глава региона подхватил новую инфекцию, стало известно 3 ноября. Лечение он получает дома.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Хотим локдаун! Даёшь удаленку!

Гость||

А мы так хотели что бы наступил полный локдаун, а они опять нас разочаровывают

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.11.2020 11:08
Хотеть в другом месте будешь, делай что говорят и не мурлыкай.

Гость||

Переведите всех абсолютно на 2 недели на удалёнку!

Гость||

Школьники с 6 класса могут и дистанционно часть уроков. Устные уроки сложнее, типа ин языков, истории, химия, физика - только в школе, а математику, русский - вполне, считаю, можно онлайн. На онлайн-досках все вполне можно писать и объяснять.

Гость||

Мишустин каждого десятого бездельника выкинет до 1 апреля с сохранением фонда зарплаты для оставшихся. Скольких никчёмушек попрут из тёплых кабинетов пензюки прикорытные чтоб себе окладики увеличить?

Гость||

Гость писал(a):

Скольких никчёмушек попрут
Простите а вам то что за печаль?

Гость||

Не хотим на работу ездить, хотим дома по антэрнэту. Нам бюджетникам выгодно дома зарплата одинаковая. Даёшь полный локдаун, как в Европе и удаленку!

Гость||

Я тоже считаю, что школьников нужно на удаленку. 3 дня очно и 3 дня на удаленке. Было бы очень удобно всем. Тем более стоимость проезда подняли! Очень дорого ездить в школу!

Гость||

Забавные сейчас начнутся половые девиации среди этих бездельников проживающих мои налоги

Гость||

11.20 я вас, бестолковых, на свои деньги содержу, кормлю,пою, любуюсь

Гость||

а работе хорошо а дома все таки лучше когда еще деньги платят конечно

Гость||

Я тоже считаю, что школьников нужно на удаленку.

Гость||

17.11.2020 11:23|

Забавные сейчас начнутся половые девиации среди этих бездельников проживающих мои налоги

Какие налоги от тебя? Как от козла молока!

Гость||

Гость писал(a):

Хотим локдаун! Даёшь удаленку!
за него не платят

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Имя: Гость
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