Пензенец незаконно возвел 5-этажное здание на муниципальной земле

16.04.2025 | 16:30

53-летнего пензенца осудили за дачу взятки сотруднику городского управления муниципального имущества (УМИ).

Мужчина по договору аренды получил расположенный в Пензе земельный участок площадью 3 050 кв. м, который разрешено использовать под паркинг, и построил там 5-этажное нежилое здание и торговые павильоны.

Специалисты УМИ выявили нарушение и сообщили пензенцу о необходимости использовать муниципальную землю строго в соответствии с целевым назначением. Тот решил избавиться от проблемы с помощью взятки: 17 января он передал сотруднику управления 500 000 рублей, рассчитывая на заключение договора купли-продажи участка без устранения нарушения.

Однако как только бизнесмен отдал купюры, его задержали сотрудники ФСБ, пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Суд приговорил пензенца к штрафу в размере 1 500 000 рублей. Деньги, которые он вручил в качестве взятки, конфисковали в доход государства, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.