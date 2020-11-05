Помощники Ивана Белозерцева отправились на самоизоляцию

05.11.2020 | 19:01

В понедельник, 2 ноября, глава региона был на работе, провел видеоконференцию, посещал разные объекты и, видимо, чувствовал себя прекрасно. В чемодановском центре культуры и досуга ему измерили температуру - все было в порядке. Во вторник, 3 ноября, Ивана Белозерцева на публике уже не видели. И вот в социальных сетях губернатор разместил сообщение, что заразился коронавирусом.

«В этой связи ухожу на самоизоляцию. Буду работать дистанционно», - сообщил Иван Белозерцев.

62-летний губернатор лечится дома. В октябре он на пресс-конференции рассказывал, что старается принимать все меры предосторожности, к тому же сделал две прививки - от гриппа и пневмонии. А вот вакцинацию от коронавируса не прошел: тогда в регион привезли первую, очень маленькую партию препарата «Гам-КОВИД-Вак».

«Не могу забрать эту прививку, потому что она идет врачу. Если появится в открытой аптечной сети, я приобрету и сделаю», - отмечал Иван Белозерцев.

После сообщения о заражении губернатора на самоизоляцию отправились его помощники. Иван Белозерцев стал одним из двух десятков глав российских регионов, кому поставлен диагноз COVID-19.

5 ноября оперативный штаб сообщил о 173 новых случаях заболевания в Пензенской области. Общее число инфицированных стало 16 091 человек.