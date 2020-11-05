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Общество

Помощники Ивана Белозерцева отправились на самоизоляцию

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В понедельник, 2 ноября, глава региона был на работе, провел видеоконференцию, посещал разные объекты и, видимо, чувствовал себя прекрасно. В чемодановском центре культуры и досуга ему измерили температуру - все было в порядке. Во вторник, 3 ноября, Ивана Белозерцева на публике уже не видели. И вот в социальных сетях губернатор разместил сообщение, что заразился коронавирусом.

«В этой связи ухожу на самоизоляцию. Буду работать дистанционно», - сообщил Иван Белозерцев.

62-летний губернатор лечится дома. В октябре он на пресс-конференции рассказывал, что старается принимать все меры предосторожности, к тому же сделал две прививки - от гриппа и пневмонии. А вот вакцинацию от коронавируса не прошел: тогда в регион привезли первую, очень маленькую партию препарата «Гам-КОВИД-Вак».

«Не могу забрать эту прививку, потому что она идет врачу. Если появится в открытой аптечной сети, я приобрету и сделаю», - отмечал Иван Белозерцев.

После сообщения о заражении губернатора на самоизоляцию отправились его помощники. Иван Белозерцев стал одним из двух десятков глав российских регионов, кому поставлен диагноз COVID-19.

5 ноября оперативный штаб сообщил о 173 новых случаях заболевания в Пензенской области. Общее число инфицированных стало 16 091 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Посещал объекты, зачем в период пандемии

Гость||

Меньше по больницам ходить надо было.А то в детской переход не открыли бы.

Гость||

Бодр и вполне ничего себе, знать просто простуда , квасу ледяного поди махнул жбан ...без привычки бывает всякое.

Гость||

Иван Александрович, а почему нет ответа от вас о подписанном вами постановлении о повышении тарифов на кап.ремонт с 7.5 руб за кв.метр до 9.5руб? Это антинародное постановление.В стране годовая инфляция меньше 4%, максимальные индексы повышения услуг жкх, утвержденные правительством не более 5% в год.Повышение стоимости ЖКУ не должно быть выше уровня инфляции, указывал Д.Медведев в своем постановлении. Почему в обход федеральных постановлений принимается решение об увеличении тарифа на кап.ремонт аж НА 27%!!!

Гость||

Что ж за злыдни живут в нашем городе!? Ненависть., злоба, зависть. Никакого ни к кому нет сочувствия. Здоровья всем земляки!

Гость||

Гость писал(a):

Что ж за злыдни живут в нашем городе!? Ненависть., злоба, зависть. Никакого ни к кому нет сочувствия. Здоровья всем земляки!
Люди приспосабливаются к современным условиям. Ничего особенного.

Гость||

Помощники губернатора тоже самоизолировались. Интересно, почему, когда у школьника или студента колледжа подтверждают ковид, то изолируют только класс или его группу. А учителя и преподаватели продолжают работать. Они что не люди?

Гость||

Гость писал(a):

Что ж за злыдни живут в нашем городе!? Ненависть., злоба, зависть. Никакого ни к кому нет сочувствия. Здоровья всем земляки!
Это наше правительство довело народ до такого состояния.

Гость||

А Роспотребнадзор подтвердил корону у Ивана. А на нет и суда нет. Одно очковтирательство. Таких псевдобольных у нас под губернии. Или может быть наоборот? Половина губернии реально болеет как и губернатор, только им диагнозы не ставят из-за лимитов сверху? Любой врач из красной зоны откроет вам глаза на истинных больных и к ним прикнувшим чиновникам. Очковтерательство!!!

Гость||

Теперь он великомученик Иван.Сгорел на работе.Все о людях заботился.

Гость||

Бла бла бла... А где анализы? Опять потеряли как у тысяч больных из области. У реально больных анализы теряют, а у чиновников с ОРВИ их находят , но под другими фамилиями? Как этот цирк надоел. Шипито с хорошо продуманным сценарием и заказной режиссурой

Гость||

Гость писал(a):

А Роспотребнадзор подтвердил корону у Ивана. А на нет и суда нет. Одно очковтирательство. Таких псевдобольных у нас под губернии. Или может быть наоборот? Половина губернии реально болеет как и губернатор, только им диагнозы не ставят из-за лимитов сверху? Любой врач из красной зоны откроет вам глаза на истинных больных и к ним прикнувшим чиновникам. Очковтерательство!!!
Полно видео из больниц где люди лежат вповалку в коридорах.Наверно и в коридорах места скоро закончатся.Куда людей размечать будут? Врачи заканчиваются.

Гость||

Жертва. А у людей, обычных граждан почему тесты не делают, только у стационарных?

Гость||

Враки! Здоров он, тока прикидыаается!

Гость||

Гость писал(a):

Жертва. А у людей, обычных граждан почему тесты не делают, только у стационарных?
А простые люди кому нибудь нужны? В нашей стране дикий бандитский капитализм.

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Имя: Гость
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