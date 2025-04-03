С экс-главы администрации Мокшана и его жены взыскали 460 000 рублей

Прокуратура выявила признаки коррупции в деятельности бывшего главы администрации рабочего поселка Мокшан Анатолия Адаева.

Установлено, что в 2020 году сумма, поступившая на банковские счета Адаева и его жены, превышала их совокупный доход за текущий отчетный год. Деньги необъяснимого происхождения оказывались на счетах супругов также в 2021 и 2022 годах.

В общей сложности бывший муниципальный служащий не смог подтвердить законное происхождение 460 тысяч рублей, поступивших за 3 года. Прокурор подал иск о взыскании этой суммы в доход Российской Федерации.

«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Ранее, в 2024 году, Анатолий Адаев подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственной инициативе. Однако выяснилось, что в декларациях на себя и супругу за 2019-2022 годы он скрыл доходы и имущество.

Прокуратура через суд добилась, чтобы бывший чиновник был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».