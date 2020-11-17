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Общество

В Пензе у 5 водителей и 57 пассажиров не нашли масок

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Представители пензенской мэрии обнародовали итоги проверок, организованных в общественном транспорте после ужесточения режима повышенной готовности. В автобусах и троллейбусах искали людей, которые пренебрегают ношением средств индивидуальной защиты.

«За период с 13 по 15 ноября проведен 31 рейд, к административной ответственности за несоблюдение масочного режима по статье 20.6.1 КоАП РФ привлечено 62 человека: 5 водителей и 57 пассажиров», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Во время рейдов волонтеры раздали пассажирам 4 000 масок и 1 500 листовок с информацией, как защитить себя от коронавирусной инфекции.

С понедельника, 16 ноября, дополнительные ежедневные проверки организовали сотрудники городского управления МВД. Их проводят в общественном транспорте в часы пик - с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Для предотвращения распространения инфекции салоны автобусов и троллейбусов обрабатывают в течение дня. Представители мэрии подчеркнули, что дезинфицирующими средствами транспорт обеспечен в полном объеме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для предотвращения распространения инфекции салоны автобусов и троллейбусов обрабатывают в течение дня.
Почему тогда под окнами в маршрутках грязь и пыль?

Гость||

Гость писал(a):

Почему тогда под окнами в маршрутках грязь и пыль?
Это обработанная пыль ;)

Гость||

Не трогай, это на новый год

Гость||

Пыль годовой выдержки продезинфицированная

Гость||

Откуда у волонтеров маски? За чей счет? Полицаи пусть свои прямые обазанности выполняют, а не незаконные приказы начальства.

Гость||

автобусах и троллейбусах искали людей, которые пренебрегают ношением средств индивидуальной защиты.

Да не относится этот синий намордник к СИЗ . И дурнализды все ту да же

Гость||

Это что же ! Здоровый мужик - мильцанер, да и поди не один весь день занимался этой херней ??? Мы за что ему деньги то платим ???

Кто этот бред придумал ??? Он должен ловить преступников да казнокрадов чиновников бездельников! А не нищету обирать по аварийным автобусам.

Гость||

Гость писал(a):

Откуда у волонтеров маски? За чей счет? Полицаи пусть свои прямые обазанности выполняют, а не незаконные приказы начальства.
Я ранее писал что езжу без маски. И продолжаю ездить. Так вот. Изучив законы и Московский опыт: если тебе выдают маску в общественном транспорте (трамвай автобус метро и тд) и ты её не надел, то штраф, если НЕ выдают, то не имеют права штрафовать, москвичи 30% штрафов отсудили. Давайте в правовом поле народ.

Гость||

Кондуктор Сан Саныч с семерки в маске был? Обычно он возмущается всегда . Да как этот голубой клочок промокашки на бороде можно назвать маской?

Гость||

Гость писал(a):

автобусах и троллейбусах искали людей, которые пренебрегают ношением средств индивидуальной защиты.

Да не относится этот синий намордник к СИЗ . И дурнализды все ту да же

Не относится!

Виды средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Согласно ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяются на 12 классов:

костюмы изолирующие (пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы, скафандры);

средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, самоспасатели, пневмошлемы, пневмомаски, пневмокуртки);

одежда специальная защитная (тулупы, пальто, полупальто, полушубки, накидки, плащи, полуплащи, халаты, костюмы, куртки, рубашки, брюки, шорты, комбинезоны, полукомбинезоны, жилеты, платья, сарафаны, блузы, юбки, фартуки, наплечники);

средства защиты ног (сапоги, сапоги с удлиненным голенищем, сапоги с укороченным голенищем, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли, бахилы, галоши, боты, тапочки (сандалии), унты, чувяки, щитки, ботфорты, наколенники, портянки);

средства защиты рук (рукавицы, перчатки, полуперчатки, напальчники, наладонники, напульсники, нарукавники, налокотники);

средства защиты головы (каски защитные, шлемы, подшлемники, шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники);

средства защиты лица (щитки защитные лицевые);

средства защиты глаз (очки защитные);

средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, противошумные вкладыши, противошумные наушники);

средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства (предохранительные пояса, тросы, ручные захваты, манипуляторы, наколенники, налокотники, наплечники);

средства дерматологические защитные (защитные кремы, очистители кожи, репаративные средства);

средства защиты комплексные.

Гость||

Гость писал(a):

Это что же ! Здоровый мужик - мильцанер, да и поди не один весь день занимался этой херней ??? Мы за что ему деньги то платим ???

Кто этот бред придумал ??? Он должен ловить преступников да казнокрадов чиновников бездельников! А не нищету обирать по аварийным автобусам.

+498430

Гость||

Сегодня в 6-45 на токарной пытались втиснутся минут 5 в 17 маршрутку,один человек из 4 влез.Зачем водитель останавливается на остановке,если видит что люди итак как сельди в банках едут друг на друге,половина без масок ,вот где нужны проверки

Гость||

Что так дурак, что эдак умный дурак!

Гость||

А я сегодня еще одну кондукторшу без маски из автобуса выпихнула.

Гость||

без маски из автобуса выпихнула... и испытала небывалый оргазммммммммммммммм

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Имя: Гость
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