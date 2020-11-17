В Пензе у 5 водителей и 57 пассажиров не нашли масок

17.11.2020 | 11:22

Представители пензенской мэрии обнародовали итоги проверок, организованных в общественном транспорте после ужесточения режима повышенной готовности. В автобусах и троллейбусах искали людей, которые пренебрегают ношением средств индивидуальной защиты.

«За период с 13 по 15 ноября проведен 31 рейд, к административной ответственности за несоблюдение масочного режима по статье 20.6.1 КоАП РФ привлечено 62 человека: 5 водителей и 57 пассажиров», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Во время рейдов волонтеры раздали пассажирам 4 000 масок и 1 500 листовок с информацией, как защитить себя от коронавирусной инфекции.

С понедельника, 16 ноября, дополнительные ежедневные проверки организовали сотрудники городского управления МВД. Их проводят в общественном транспорте в часы пик - с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Для предотвращения распространения инфекции салоны автобусов и троллейбусов обрабатывают в течение дня. Представители мэрии подчеркнули, что дезинфицирующими средствами транспорт обеспечен в полном объеме.