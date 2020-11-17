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Общество

В Пензе бывший кинотеатр «Октябрь» готовится к преображению

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Бывший кинотеатр «Октябрь» готовится к реконструкции. Сейчас там располагается центр русской хоровой и вокальной культуры. До начала самого ремонта еще далеко.

«На 2022 год запланировано финансирование на составление проектно-сметной документации (ПСД)», - рассказал директор Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы Михаил Кокорин.

На сайте госзакупок появилась информация о старте конкурса на создание ПСД. Начальная цена контракта - около 6,5 миллиона рублей.

У тех, кто трудится в «Октябре», уже спрашивали, что, по их мнению, нужно изменить.

«Самое главное - поменять крышу, тепло, свет, воду и фасад», - отметила заместитель директора Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы Нина Лопатина.

Предстоящие работы осложняет статус здания: это памятник регионального значения. Каждый этап должны сопровождать различные экспертизы. Когда-то там располагался один из первых в Пензе кинотеатров. До революции он назывался «Олимп», потом ему сменили имя.

Строению - около 110 лет. Коллектив старается поддерживать его в достойном состоянии. Но крыша течет, заметны следы регулярных коммунальных катастроф.

«Облицовка советских времен - гипсовым тяжелым материалом. Я не проектировщик, не дизайнер интерьеров, думаю, здесь подключатся какие-то архитектурные сообщества, может, что-то придумают нам», - пояснил Михаил Кокорин.

Реконструкция здания на Кирова, 39, нужна многим. Там базируются ансамбль «Старгород», муниципальный оркестр, занимаются в разных кружках пенсионеры и дети, регулярно проходили концерты и фестивали. Пока большинство мероприятий перешли в онлайн. Но репетиции не останавливаются.

Сколько денег потребуется на реконструкцию и когда она начнется - пока сказать сложно.

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Гость||

знатно пильнет ворье чиновничье

Гость||

"Олимп" возрождается?

Гость||

Какие кружки-секции-дети? Прихватизировали, а использовать кроме как для сбыта шуб-перелицовок мозгов не хватало. Бизнес чинков по-буртасского

Гость||

Старгород?! а чё под яблоней у кормильца не набрынькаете?

Гость||

Потихушному за копейки присвоили себе все бывшие советские кинотеатры , а теперь из бюджета деньги тянут как с Москвой,Родиной . Как вы достали тупое ворье

Вы везде токсичны , вас из вилл купленных на наворованные деньги в заграницах попрут с изъятием . И здесь вы все превратили в помойку

Гость||

Стерео кино раньше там было. Эх было время. Гуляли общались жили, а сейчас?!

Гость||

Врем-воруем-пилим

Гость||

Хана историческому зданию. Пример изуродованный памятник архитектуры и исторического наследия по адресу ул.Белинского 8,первый корпус Присутственных мест.

Гость||

А также сдача в аренду помещений под продажу шуб и сапогов?

Гость||

В ДК Дзержинском занималось около 350 детей.Его администрация Пензы,при непосредственной просьбе губернатора, подарила РПЦ и ремонтирует за счёт бюджета,т.е. родителей детей,которым этот ДК был родным.Нас обворовали дважды.Первый раз,когда построили за казённый счёт(ныне бюджетный) и подарили попам,второй раз,когда украв у нас здание во второй раз,его отапливают,дают воду и забирают срач за наш счёт.И самый прикол,что в нашем здание до сих пор идут продажи и платится арендная плата.А попы не платят налоги.

Гость||

19:17 К сожалению, вы правы - хана. И примеров таких по Пензе полным-полно. Или просто ломают, или уродуют до неузнаваемости. От культурной и исторический городской среды скала скоро мало что останется.

Гость||

Гость писал(a):

В ДК Дзержинском занималось около 350 детей.Его администрация Пензы,при непосредственной просьбе губернатора, подарила РПЦ и ремонтирует за счёт бюджета,т.е. родителей детей,которым этот ДК был родным.Нас обворовали дважды.Первый раз,когда построили за казённый счёт(ныне бюджетный) и подарили попам,второй раз,когда украв у нас здание во второй раз,его отапливают,дают воду и забирают срач за наш счёт.И самый прикол,что в нашем здание до сих пор идут продажи и платится арендная плата.А попы не платят налоги.
Они ещё собираются его перестроить в Собор и по нынешней традиции уничтожить сквер вокруг.

Гость||

Гость писал(a):

19:17 К сожалению, вы правы - хана. И примеров таких по Пензе полным-полно. Или просто ломают, или уродуют до неузнаваемости. От культурной и исторический городской среды скала скоро мало что останется.
Два здания отреставрировали же ,сохранив исторический вид ,Московская 39 ,Володарского 36 ,остальные просто уничтожаются.

Гость||

ДК Дзержинского у пензенских детей украл Белозерцев,в угоду секты.Вернём в ближайшее время,главное,чтобы твари не изуродовали сильно.

Имя: Гость
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