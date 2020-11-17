В Пензе бывший кинотеатр «Октябрь» готовится к преображению

17.11.2020 | 18:28

Бывший кинотеатр «Октябрь» готовится к реконструкции. Сейчас там располагается центр русской хоровой и вокальной культуры. До начала самого ремонта еще далеко.

«На 2022 год запланировано финансирование на составление проектно-сметной документации (ПСД)», - рассказал директор Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы Михаил Кокорин.

На сайте госзакупок появилась информация о старте конкурса на создание ПСД. Начальная цена контракта - около 6,5 миллиона рублей.

У тех, кто трудится в «Октябре», уже спрашивали, что, по их мнению, нужно изменить.

«Самое главное - поменять крышу, тепло, свет, воду и фасад», - отметила заместитель директора Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы Нина Лопатина.

Предстоящие работы осложняет статус здания: это памятник регионального значения. Каждый этап должны сопровождать различные экспертизы. Когда-то там располагался один из первых в Пензе кинотеатров. До революции он назывался «Олимп», потом ему сменили имя.

Строению - около 110 лет. Коллектив старается поддерживать его в достойном состоянии. Но крыша течет, заметны следы регулярных коммунальных катастроф.

«Облицовка советских времен - гипсовым тяжелым материалом. Я не проектировщик, не дизайнер интерьеров, думаю, здесь подключатся какие-то архитектурные сообщества, может, что-то придумают нам», - пояснил Михаил Кокорин.

Реконструкция здания на Кирова, 39, нужна многим. Там базируются ансамбль «Старгород», муниципальный оркестр, занимаются в разных кружках пенсионеры и дети, регулярно проходили концерты и фестивали. Пока большинство мероприятий перешли в онлайн. Но репетиции не останавливаются.

Сколько денег потребуется на реконструкцию и когда она начнется - пока сказать сложно.