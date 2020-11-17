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Общество

В Кузнецке сумели предотвратить повышение стоимости проезда

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В 2020 году в Кузнецке удорожания проезда не произойдет. Об этом в понедельник, 16 ноября, на планерке в администрации города сообщил мэр Сергей Златогорский.

Ранее стало известно, что кузнецкие перевозчики вслед за пензенскими тоже заговорили о повышении цены на билет в общественном транспорте. В мэрии намеревались провести встречу с представителями транспортных компаний и обсудить тарифы.

«Перевозчики по всей области поднимают плату за проезд. В Пензе уже подняли, в Сердобске, насколько я знаю, подняли. У нас тоже просят поднять. У них своя правда: пассажиропоток падает в связи с пандемией и так далее, накладные расходы растут, топливо выросло и так далее», - пояснил Сергей Златогорский.

Он заверил, что такого повышения, как в областном центре, в Кузнецке не будет и в текущем году оплата за проезд не изменится.

«Мы тоже поставили им вопрос для того, чтобы можно было работать с безналичной оплатой. Если будет безналичная оплата проезда, это позволит нам прицениться к вопросам субсидий, допустим детские карты ввести. Пока идет наличка, здесь механизм не работает», - отметил градоначальник.

В заключение он подчеркнул, что избежать повышения стоимости услуг перевозчиков невозможно, однако власти постараются, насколько возможно, оттянуть рост цены на билет и смягчить его для горожан.

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Гость||

Как интересно) В Пензе муниципальные власти не могут, а в Кузнецке могут)

Гость||

Златогорский молодчик, порешал...!

Гость||

А у Мэра Томска только на карточках 1,3 МЛРД рублей нашли, вот "работают" не покладая рук

Гость||

Гость писал(a):

А у Мэра Томска только на карточках 1,3 МЛРД рублей нашли, вот "работают" не покладая рук
Здесь про проезд говорят, а не про ТОмск, ты сайтом ошибся.

Гость||

ошибки быть не может, деньги к деньгам

Гость||

А 1 января палтосик за маршрутку.

Гость||

Пешком ходи,здоровее будешь.

Гость||

Гость писал(a):

А у Мэра Томска только на карточках 1,3 МЛРД рублей нашли
У Лузгина столько нет, точно.

Гость||

Насчёт безналички-правильнло!

Но перевозчики сразу завоют!

Почему в Пензенской области не исполняется Закон?

Где терминалы по безналичной оплате?

А, Прокуратура?

Гость||

Если сейчас они установят терминалы, то стоимость проезда точно будет 100 руб., т.к. им надо отбить свои затраты.

Имя: Гость
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