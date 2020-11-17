В Кузнецке сумели предотвратить повышение стоимости проезда

17.11.2020 | 09:34

В 2020 году в Кузнецке удорожания проезда не произойдет. Об этом в понедельник, 16 ноября, на планерке в администрации города сообщил мэр Сергей Златогорский.

Ранее стало известно, что кузнецкие перевозчики вслед за пензенскими тоже заговорили о повышении цены на билет в общественном транспорте. В мэрии намеревались провести встречу с представителями транспортных компаний и обсудить тарифы.

«Перевозчики по всей области поднимают плату за проезд. В Пензе уже подняли, в Сердобске, насколько я знаю, подняли. У нас тоже просят поднять. У них своя правда: пассажиропоток падает в связи с пандемией и так далее, накладные расходы растут, топливо выросло и так далее», - пояснил Сергей Златогорский.

Он заверил, что такого повышения, как в областном центре, в Кузнецке не будет и в текущем году оплата за проезд не изменится.

«Мы тоже поставили им вопрос для того, чтобы можно было работать с безналичной оплатой. Если будет безналичная оплата проезда, это позволит нам прицениться к вопросам субсидий, допустим детские карты ввести. Пока идет наличка, здесь механизм не работает», - отметил градоначальник.

В заключение он подчеркнул, что избежать повышения стоимости услуг перевозчиков невозможно, однако власти постараются, насколько возможно, оттянуть рост цены на билет и смягчить его для горожан.