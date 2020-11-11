В Кузнецке перевозчики также захотели поднять оплату проезда

11.11.2020 | 17:27

Вслед за пензенскими перевозчики в Кузнецке поставили вопрос о повышении оплаты проезда. Власти города планируют встретиться с представителями транспортных компаний, чтобы его обсудить.

«Спонсировать перевозчиков при наших финансовых дырах - это непозволительная роскошь», - отметил мэр Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 9 ноября.

Он добавил, что кузнечан поставят в известность об итогах совещания с перевозчиками.

О намерении пензенских транспортных компаний с 14 ноября поднять цены (в автобусах - до 27 рублей, в маршрутках - до 32) сообщалось 3 ноября. Администрация Пензы тогда уточняла, что прорабатывает варианты дальнейших действий и постарается не допустить увеличения стоимости.

Между тем жители областного центра, обеспокоенные увеличением цен на услуги общественного транспорта, начали присылать в редакцию PenzaInform.ru фотографии объявлений, уже вывешенных в маршрутках и автобусах.