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Общество

В Кузнецке перевозчики также захотели поднять оплату проезда

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Вслед за пензенскими перевозчики в Кузнецке поставили вопрос о повышении оплаты проезда. Власти города планируют встретиться с представителями транспортных компаний, чтобы его обсудить.

«Спонсировать перевозчиков при наших финансовых дырах - это непозволительная роскошь», - отметил мэр Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 9 ноября.

Он добавил, что кузнечан поставят в известность об итогах совещания с перевозчиками.

О намерении пензенских транспортных компаний с 14 ноября поднять цены (в автобусах - до 27 рублей, в маршрутках - до 32) сообщалось 3 ноября. Администрация Пензы тогда уточняла, что прорабатывает варианты дальнейших действий и постарается не допустить увеличения стоимости.

Между тем жители областного центра, обеспокоенные увеличением цен на услуги общественного транспорта, начали присылать в редакцию PenzaInform.ru фотографии объявлений, уже вывешенных в маршрутках и автобусах.

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Гость||

Ну и правильно,чем там хуже ? Палтосик приемлемая цена для маршрутки.

Гость||

Гость писал(a):

Палтосик приемлемая цена для маршрутки.
МАРШРУТКИ - РАССАДНИК ЗАРАЗЫ и их нужно ликвидировать.

Гость||

Поддерживаю. Для Пензы справедливая цена 82 рубля, для Кузнецка 67 рублей.

Гость||

Сейчас ,если студентов на дистант переведут,конечно доходы уменьшатся.Пенсионеры меньше ездить стали.Вот и требуют повышения.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Палтосик приемлемая цена для маршрутки.
МАРШРУТКИ - РАССАДНИК ЗАРАЗЫ и их нужно ликвидировать.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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