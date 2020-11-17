На прямой линии специалисты ответят на вопросы о недоношенных детях

17.11.2020 | 12:17

В течение трех дней, с 17 по 19 ноября, все желающие смогут пообщаться с неонатологами и педиатрами Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова и услышать ответы на вопросы об особенностях ухода за детьми, родившимися раньше положенного срока.

Прямая линия со специалистами приурочена к Международному дню недоношенных детей, который отмечается во вторник, 17 ноября.

«Рождение недоношенного ребенка - это определенный стресс для родителей, которые нуждаются не только в квалифицированной помощи малышам, но и в психологической поддержке их самих», - говорит врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Основная проблема малышей - недостаточный вес и слаборазвитые органы дыхания. Таким новорожденным, как и их матерям, требуется особый уход.

«Прямая линия со специалистами будет проходить с 13:00 до 14:00 по телефону (8412) 42-83-46», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.