На прямой линии специалисты ответят на вопросы о недоношенных детях

В течение трех дней, с 17 по 19 ноября, все желающие смогут пообщаться с неонатологами и педиатрами Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова и услышать ответы на вопросы об особенностях ухода за детьми, родившимися раньше положенного срока.
Прямая линия со специалистами приурочена к Международному дню недоношенных детей, который отмечается во вторник, 17 ноября.
«Рождение недоношенного ребенка - это определенный стресс для родителей, которые нуждаются не только в квалифицированной помощи малышам, но и в психологической поддержке их самих», - говорит врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.
Основная проблема малышей - недостаточный вес и слаборазвитые органы дыхания. Таким новорожденным, как и их матерям, требуется особый уход.
«Прямая линия со специалистами будет проходить с 13:00 до 14:00 по телефону (8412) 42-83-46», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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