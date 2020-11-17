Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|13:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

На прямой линии специалисты ответят на вопросы о недоношенных детях

Печать

В течение трех дней, с 17 по 19 ноября, все желающие смогут пообщаться с неонатологами и педиатрами Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова и услышать ответы на вопросы об особенностях ухода за детьми, родившимися раньше положенного срока.

Прямая линия со специалистами приурочена к Международному дню недоношенных детей, который отмечается во вторник, 17 ноября.

«Рождение недоношенного ребенка - это определенный стресс для родителей, которые нуждаются не только в квалифицированной помощи малышам, но и в психологической поддержке их самих», - говорит врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Основная проблема малышей - недостаточный вес и слаборазвитые органы дыхания. Таким новорожденным, как и их матерям, требуется особый уход.

«Прямая линия со специалистами будет проходить с 13:00 до 14:00 по телефону (8412) 42-83-46», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Нам это зачем? Половина города без воды сидит так про это мы не говорим.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте