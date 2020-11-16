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Общество

В больницах Кузнецка установят два компьютерных томографа

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В Кузнецке появятся два аппарата КТ. Один из них установят в межрайонной больнице, другой в – детской.

Первый томограф новый. Он заменит оборудование, которое сломалось в середине октября. Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и пневмониями аппарат активно использовался, на нем делали около сотни исследований в день.

В детскую больницу привезут томограф из областного онкологического диспансера. Для его монтажа уже все готово, рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее сообщалось, что на 13 ноября в городе подтвердили 285 случаев COVID-19, показатель заражения на 100 000 населения составил 354. На данный момент в Кузнецке на карантин закрыты три группы в детсадах № 2, 24 и 28, а также группа в многопрофильном колледже.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так ломаются, даже ремонту не подлежат.Своего ничего не производим, даже стенты и те сделать не можем.

Имя: Гость
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