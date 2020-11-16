Пензенцев станут прививать от гриппа более мощным препаратом

16.11.2020 | 18:14

Третья партия вакцины от гриппа, предназначенная для жителей региона, уже на складе фармкомпании. Было 65 тысяч доз. Но коробок становится все меньше и меньше, а препарат все ближе к тем, кому он необходим.

«В течение трех суток вакцина будет доставлена во все поликлиники города и области на специальном автотранспорте, оборудованном рефрижераторами, которые поддерживают необходимую температуру для сохранения этой вакцины, либо в специальных термоконтейнерах», - рассказала заведующая складом Марина Белякова.

В региональном минздраве обращают внимание жителей: на этот раз в поликлиники привезут препарат под названием «Ультрикс». В отличие от «Совигриппа», который кололи в сентябре и октябре, у него более строгие ограничения по возрасту. «Ультрикс» предназначен для тех, кому от 6 до 60. Зато он мощнее.

«Вакцина квадривалентная, то есть она содержит четыре штамма от вируса гриппа: два от вируса гриппа А и два от вируса гриппа В», - отметила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Всего в регион уже поступило более 600 тысяч доз. Их хватило примерно на половину жителей области. Задача - привить 60%. В минздраве говорят, что нужного порога, скорее всего, удастся достигнуть.

Детсадовцы, ученики начальной и средней школы, пожилые в основном уже вакцинированы. «Ультрикс» подойдет для старшеклассников, студентов, людей трудоспособного возраста. Платить за прививку не придется.

«В поликлиниках организована запись на прививку, выделены отдельные кабинеты для проведения вакцинации, для осмотра перед ней», - пояснила Галина Рожкова.

Как говорят врачи, на территории Пензы пока не зарегистрировано ни одного случая гриппа, а значит, не поздно уколоться. Иммунитет формируется через 10-12 дней после вакцинации и сохраняется целый год. Прививочная компания в 2020-м продлится до конца ноября.