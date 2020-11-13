Кузнечан не привлекают вакансии, предлагаемые центром занятости

13.11.2020 | 13:06

В пятницу, 13 ноября, в администрации Кузнецка обсудили проблемы трудоустройства горожан.

Заместитель начальника центра занятости населения Оксана Клименко сообщила, что с 20 октября по 2 ноября было подано 138 заявлений. 66 человек получили отказ в постановке на учет, 5 трудоустроено, 61 оформил пособие.

Докладчица отметила снижение количества обращений от длительно неработающих граждан. Уровень безработицы по городу составляет около 4%.

Примечательно, что банк вакансий постоянно пополняется, но люди за реальной работой не идут. Сейчас в центре занятости населения имеется 1 108 вакансий.

Эту тенденцию отметил почти полгода назад, в начале июня, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Учитывая наличие вакансий на рынке - а их примерно столько же, сколько безработных, - ситуация с безработицей некритичная. Кто хочет трудиться - работа в городе есть. Есть масса социальных льгот, которые предоставляет государство, и люди смотрят, как ими воспользоваться. Кто-то считает для себя более выгодным посидеть без работы, получая эти выплаты», - подчеркнул мэр Кузнецка.

После того как максимальное пособие по безработице повысили до 12 130 рублей, некоторые жители области предпочли добровольно отказаться от рабочих мест. Так, в Пензенском районе работники ушли с местных предприятий, так как получать поддержку от государства стало выгоднее, чем зарплату.