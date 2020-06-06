Мэр Кузнецка: Ситуация с безработицей в городе некритичная

06.06.2020 | 13:50

Около 100 предпринимателей Кузнецка прекратили свою деятельность во время действия режима повышенной готовности. Еще около 400 приостановили работу.

Об этом в пятницу, 5 июня, рассказал на пресс-конференции мэр города Сергей Златогорский.

Он напомнил, что во время эпидемии не прекращали работать аптеки, ряд магазинов, предприятия коммунального хозяйства.

Сейчас в службе занятости зарегистрировано около 1 100 кузнечан. Из них 350 - те, кто находится на бирже, официально уволенные, остальные - вновь появившиеся с минимальным пособием в 1 500 рублей.

«Нельзя сказать, что все эти люди абсолютно без работы. Это серый сектор экономики: кто-то официально не был трудоустроен, кто-то работал за пределами города и ждет возможности возобновить свою деятельность в той же Москве. Учитывая наличие вакансий на рынке - а их примерно столько же, сколько безработных, - ситуация с безработицей некритичная. Кто хочет трудиться - работа в городе есть», - подчеркнул мэр Кузнецка.

Он добавил, что массовых сокращений на предприятиях не было, крупные и средние предприятия сохранились и продолжают работать.

«По мере выхода из кризиса пойдет обратный процесс набора. Но люди у нас умные, ориентируются. Есть масса социальных льгот, которые предоставляет государство, и люди смотрят, как ими воспользоваться. Кто-то считает для себя более выгодным посидеть без работы, получая эти выплаты. Но критичности никакой нет», - пояснил ситуацию Сергей Златогорский.

По его словам, хуже придется тем, кто работал в Москве и других регионах: не факт, что деятельность предприятий возобновится.

«Что касается тех, кто работал в городе, - за них я более-менее спокоен», - закрыл тему мэр Кузнецка.