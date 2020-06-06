Сетевое издание|18+|Суббота|6 июн 2020|14:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Мэр Кузнецка: Ситуация с безработицей в городе некритичная

Печать

Около 100 предпринимателей Кузнецка прекратили свою деятельность во время действия режима повышенной готовности. Еще около 400 приостановили работу.

Об этом в пятницу, 5 июня, рассказал на пресс-конференции мэр города Сергей Златогорский.

Он напомнил, что во время эпидемии не прекращали работать аптеки, ряд магазинов, предприятия коммунального хозяйства.

Сейчас в службе занятости зарегистрировано около 1 100 кузнечан. Из них 350 - те, кто находится на бирже, официально уволенные, остальные - вновь появившиеся с минимальным пособием в 1 500 рублей.

«Нельзя сказать, что все эти люди абсолютно без работы. Это серый сектор экономики: кто-то официально не был трудоустроен, кто-то работал за пределами города и ждет возможности возобновить свою деятельность в той же Москве. Учитывая наличие вакансий на рынке - а их примерно столько же, сколько безработных, - ситуация с безработицей некритичная. Кто хочет трудиться - работа в городе есть», - подчеркнул мэр Кузнецка.

Он добавил, что массовых сокращений на предприятиях не было, крупные и средние предприятия сохранились и продолжают работать.

«По мере выхода из кризиса пойдет обратный процесс набора. Но люди у нас умные, ориентируются. Есть масса социальных льгот, которые предоставляет государство, и люди смотрят, как ими воспользоваться. Кто-то считает для себя более выгодным посидеть без работы, получая эти выплаты. Но критичности никакой нет», - пояснил ситуацию Сергей Златогорский.

По его словам, хуже придется тем, кто работал в Москве и других регионах: не факт, что деятельность предприятий возобновится.

«Что касается тех, кто работал в городе, - за них я более-менее спокоен», - закрыл тему мэр Кузнецка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото - кадр Кузнецкого телевидения
0
0
0
0
 
Гость||

С такими разговорами понятно ,почему в Кузнецке от 100 тысяч населения осталось 80 и те норовят смыться из этого "рая"

Гость||

Главное есть понимание, того, что нужно делать и как нужно делать.

Гость||

Население Кузнецка сокращается со скоростью 1000 человек в год.. ничего ..еще на 80 лет хватит людишек

Гость||

Да ладно :)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте