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Общество

Пензенских водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными

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В четверг, 12 ноября, в Пензенской области возможен снег и образование наледи на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными.

Водителей просят правильно выбирать скорость, дистанцию и боковой интервал.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - рекомендуют в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Повышенная бдительность требуется и от пешеходов. Им следует помнить, что в такую погоду тормозной путь возрастает. Машина может не успеть остановиться перед человеком, который внезапно вышел на проезжую часть. Кроме того, в темноте следует использовать световозвращающие элементы.

В среду, 11 ноября, в Пензе произошло несколько серьезных ДТП, в том числе со смертельным исходом.

В 8:05 на проспекте Победы автомобиль Infiniti под управлением 22-летнего молодого человека наехал на бордюр, затем сбил 59-летнего пешехода, а после этого врезался в стоявшие на парковке автомобили «Лада-Приора» и Renault Sandero. Пострадавший мужчина скончался в больнице.

Днем на улице Луначарского произошло ДТП с участием трех автомобилей: двух легковушек и грузовика. ВАЗ от удара вынесло в пешеходные зону, он врезался в металлическую опору. Снимки с места происшествия появились в соцсетях. «Гололед, по всей вероятности, дает о себе знать», «На дорогах наледь. Ничего не обработано. Зима пришла опять нежданно», - прокомментировали пользователи.

Еще одно ДТП произошло на Тернопольской улице, около автомойки «Чистый город». А на улице 40 лет Октября с трала на проезжую часть слетел каток.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это как это пешеходов просят быть предельно внимательными? Вы что? Вся ответственность на водителе, пешеходы могут делать что хотят!

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