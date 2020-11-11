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Происшествия

Стали известны подробности утреннего ДТП на проспекте Победы

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В Госавтоинспекции рассказали подробности трагической автоаварии, произошедшей на проспекте Победы в Пензе в среду, 11 ноября. На фото, размещенном в соцсети «ВКонтакте», были запечатлены три легковых автомобиля, один из которых превратился в груду металла.

По предварительным данным, в 8:05 22-летний водитель автомобиля Infiniti, двигавшийся по проспекту Победы со стороны улицы Минской в направлении Тернопольской, наехал на бордюр, затем сбил 59-летнего пешехода, а после этого врезался в стоявшие на парковке автомобили «Лада-Приора» и Renault Sandero.

После столкновения Infiniti с «Приорой» из отечественного автомобиля в сторону проезжей части проспекта Победы вылетели инструменты - ключи. Они причинили механические повреждения автомобилю MAN, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Сбитого пешехода доставили в больницу, он впоследствии скончался. 41-летний водитель Renault получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи на месте был отпущен.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость||

видимо скорость чоткаго пацанчыка была близка к звуковой

Гость||

а кто там про курицу в предыдущих новостях об этой аварии комментировал?

Гость||

Гость писал(a):

а кто там про курицу в предыдущих новостях об этой аварии комментировал?
Петух?

Гость||

Видишь слой вещества, называется лед. Зима на дворе, зима на дворе - идиоот. Эти слова шутливой песенки сейчас оочень актуальны. Снизте скорость и будьте внимательны.

Гость||

Счастливый случай уберёг водителя и возможных пассажиров приоры, что они там отсутствовали. Кушал наверное шаурму. Второй день рождения.

Гость||

Так говорите тазы и курицы отжигают? А оказывается иномарки и петухи в них.

Гость||

Гость писал(a):

Так говорите тазы и курицы отжигают? А оказывается иномарки и петухи в них.
Ну тяжело горе-комментаторам признать, что обос...лись при всем честном народе.

Гость||

Повезло, что приора была пустой... Мда, догонялся мажорик

Гость||

А сколько комментов-то было и о тазах, и о бабах. И тут сразу всё, как обрезало.

Гость||

Вывод? Во всем виноват бордюр, нахрена ставили?

Гость||

Тазы немного разбавлены дорогой престижной машиной. Но тенденция остается прежней.

Гость||

Гость писал(a):

Тазы немного разбавлены дорогой престижной машиной. Но тенденция остается прежней.
Этадругое! Панимать надо!

Гость||

Гость писал(a):

Тазы немного разбавлены дорогой престижной машиной. Но тенденция остается прежней.
А по бабам что?

Гость||

Ужас какой!Был человек и нет его. Царствие небесное ! Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После столкновения Infiniti с «Приорой» из отечественного автомобиля в сторону проезжей части проспекта Победы вылетели инструменты - ключи. Они причинили механические повреждения автомобилю MAN
Прям сюжет для триллера!

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Имя: Гость
Комментарий:

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