Стали известны подробности утреннего ДТП на проспекте Победы

11.11.2020 | 11:23

В Госавтоинспекции рассказали подробности трагической автоаварии, произошедшей на проспекте Победы в Пензе в среду, 11 ноября. На фото, размещенном в соцсети «ВКонтакте», были запечатлены три легковых автомобиля, один из которых превратился в груду металла.

По предварительным данным, в 8:05 22-летний водитель автомобиля Infiniti, двигавшийся по проспекту Победы со стороны улицы Минской в направлении Тернопольской, наехал на бордюр, затем сбил 59-летнего пешехода, а после этого врезался в стоявшие на парковке автомобили «Лада-Приора» и Renault Sandero.

После столкновения Infiniti с «Приорой» из отечественного автомобиля в сторону проезжей части проспекта Победы вылетели инструменты - ключи. Они причинили механические повреждения автомобилю MAN, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Сбитого пешехода доставили в больницу, он впоследствии скончался. 41-летний водитель Renault получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи на месте был отпущен.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.