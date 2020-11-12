Коронавирус в Пензенской области: смертность на фоне соседей

12.11.2020 | 10:41

Пензенская область продолжает занимать второе место по количеству жителей, умерших от коронавируса, среди регионов-соседей.

На первом - Ульяновская область. По состоянию на 11 ноября в субъекте РФ с населением 1 млн 229 тыс. 824 человека зарегистрировали 23 124 случая заражения COVID-19 и 286 летальных исходов.

В Пензенской области (1 млн 305 тыс. 563 человека) выявлено 17 108 заболевших за все время и 209 умерших. В Саратовской (2 млн 421 тыс. 895) - 22 686 и 175 соответственно, в Рязанской - (1 млн 108 тыс. 847) - 11 893 и 69, в Тамбовской (1 млн 6 тыс. 748) - 10 967 и 63, в Республике Мордовия (790 тыс. 197) - 9 073 и 54.

В сентябре лидером антирейтинга также стала Ульяновская область. На второй позиции был Пензенский регион, на третьей - Саратовский, на четвертой - Тамбовский, на пятой - Республика Мордовия.