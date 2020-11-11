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Общество

Стало известно, каким заболевшим пензенцам проведут тесты на COVID-19

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В среду, 11 ноября, министерство здравоохранения обнародовало новые рекомендации, согласно которым специалисты назначают тесты на коронавирусную инфекцию.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ и временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции», которые были утверждены 26 октября, лабораторное исследование назначают заболевшим внебольничной пневмонией, контактировавшим с инфицированным COVID-19, если у них проявились симптомы, не исключающие коронавирус, и при их отсутствии на 8-10 день со дня контакта.

Кроме того, тест сделают людям старше 65 лет при появлении у них признаков респираторной инфекции, медработникам из зоны риска, лицам, которые находятся в интернатах, детских домах, пансионатах для пожилых, учреждениях уголовно-исполнительной системы с симптомами ОРВИ, а также пациентам перед плановой госпитализацией.

В списке и дети, в коллективе которых зафиксировали три и больше случаев инфекции, не исключающей COVID-19. Специалисты в этом случае обследуют ребят как при вспышке заболеваемости.

Также исследование назначают гражданам, которые прибыли на территорию региона с наличием симптомов вирусной инфекции или если они появились во время карантина.

«В Пензенской области тест дополнительно к вышеперечисленным категориям граждан также проводят детям и беременным женщинам, имеющим респираторную симптоматику. В остальных случаях решение о необходимости проведения лабораторного исследования принимает лечащий врач», - добавили в пресс-службе регионального минздрава.

Как ранее сообщили в оперативном штабе области по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 11 ноября тестирование на COVID-19 охватило 31,29% населения региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Уголовникам тесты нужнее всех, конечно) как же мы без рих жить будем)

Гость||

У заключённых -лечение бесплатное!

Гость||

Из всего этого получается, что всем остальным людям не вошедшим в выше перечисленный список, но имеющим соответствующую симптоматику тест не положен!!!

Гость||

нет теста - нет статистики - нет бесплатных лекарств. Очень умно((

Гость||

"Как ранее сообщили в оперативном штабе области по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 11 ноября тестирование на COVID-19 охватило 31,29% населения региона."

Враньё. Это, может быть, посчитали количество проведенных тестов (госпитализированных по 3-4 раза)?. А платные сюда тоже вошли?

Как всегда, информация с потолка, ни о чем.

Имя: Гость
Комментарий:

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