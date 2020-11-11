Стало известно, каким заболевшим пензенцам проведут тесты на COVID-19

11.11.2020 | 15:42

В среду, 11 ноября, министерство здравоохранения обнародовало новые рекомендации, согласно которым специалисты назначают тесты на коронавирусную инфекцию.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ и временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции», которые были утверждены 26 октября, лабораторное исследование назначают заболевшим внебольничной пневмонией, контактировавшим с инфицированным COVID-19, если у них проявились симптомы, не исключающие коронавирус, и при их отсутствии на 8-10 день со дня контакта.

Кроме того, тест сделают людям старше 65 лет при появлении у них признаков респираторной инфекции, медработникам из зоны риска, лицам, которые находятся в интернатах, детских домах, пансионатах для пожилых, учреждениях уголовно-исполнительной системы с симптомами ОРВИ, а также пациентам перед плановой госпитализацией.

В списке и дети, в коллективе которых зафиксировали три и больше случаев инфекции, не исключающей COVID-19. Специалисты в этом случае обследуют ребят как при вспышке заболеваемости.

Также исследование назначают гражданам, которые прибыли на территорию региона с наличием симптомов вирусной инфекции или если они появились во время карантина.

«В Пензенской области тест дополнительно к вышеперечисленным категориям граждан также проводят детям и беременным женщинам, имеющим респираторную симптоматику. В остальных случаях решение о необходимости проведения лабораторного исследования принимает лечащий врач», - добавили в пресс-службе регионального минздрава.

Как ранее сообщили в оперативном штабе области по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 11 ноября тестирование на COVID-19 охватило 31,29% населения региона.