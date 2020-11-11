Тесты на COVID-19 прошел почти каждый третий житель области

11.11.2020 | 15:00

В среду, 11 ноября, региональный штаб подтвердил информацию о том, что в Пензенской области COVID-19 заболели еще 163 человека, а общее количество инфицированных составило 17 108.

Среди пациентов - один восьмилетний ребенок. Всего с начала эпидемии в регионе заразились 1 142 несовершеннолетних.

Больше всего инфицированных в Пензе - 102. За ней следуют Пензенский (18) и Шемышейский (13) районы.

По 5 случаев коронавируса выявлено в Заречном, Бессоновском и Каменском районах, 4 - в Нижнеломовском, 3 - в Мокшанском, по 2 - в Башмаковском и Пачелмском, по одному - в Белинском, Вадинском, Малосердобинском и Тамалинском районах.

Под наблюдением находятся 6 687 человек, сняты с наблюдения 42 866.

С момента регистрации первого заболевшего в регионе в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 97 493 человека, проведено 100 293 исследования. В лабораториях лечебных заведений проведено 331 370 тестов, обследовано 310 960 человек.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 31,29% населения региона», - сообщили в оперштабе Пензенской области.