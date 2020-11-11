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Общество

Тесты на COVID-19 прошел почти каждый третий житель области

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В среду, 11 ноября, региональный штаб подтвердил информацию о том, что в Пензенской области COVID-19 заболели еще 163 человека, а общее количество инфицированных составило 17 108.

Среди пациентов - один восьмилетний ребенок. Всего с начала эпидемии в регионе заразились 1 142 несовершеннолетних.

Больше всего инфицированных в Пензе - 102. За ней следуют Пензенский (18) и Шемышейский (13) районы.

По 5 случаев коронавируса выявлено в Заречном, Бессоновском и Каменском районах, 4 - в Нижнеломовском, 3 - в Мокшанском, по 2 - в Башмаковском и Пачелмском, по одному - в Белинском, Вадинском, Малосердобинском и Тамалинском районах.

Под наблюдением находятся 6 687 человек, сняты с наблюдения 42 866.

С момента регистрации первого заболевшего в регионе в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 97 493 человека, проведено 100 293 исследования. В лабораториях лечебных заведений проведено 331 370 тестов, обследовано 310 960 человек.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 31,29% населения региона», - сообщили в оперштабе Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Балаболы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 31,29% населения региона
И что это означает? Ничего. Даже вчерашний результат теста ничего не значит, так как заразится можно в любой момент.

Гость||

Зачем писать сколько выявили? Ведь не делают тесты всем заболевшим ОРВИ. По клиники поставить ковит можно лишь в небольшом проценте случаев. Основной метод в постановке диагноза( подтверждение) - это правильный ПЦР. Если это тяжелые больные то да- к цифрам можно прислушаться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

97 493 человека, проведено 100 293 исследования. В лабораториях лечебных заведений проведено 331 370 тестов, обследовано 310 960 человек.
То есть 408453 человека и 431663 исследования. Каждому человеку нужно сделать минимум 2 теста при заболевании и перед выпиской. Как же тогда соотносить эти цифры? Исследований должно быть минимум в 2 раза больше чем человек.

Гость||

Больше, чем в два раза. В больнице делают и 4 и 5 тестов

Гость||

Три порции шашлыка... выбросила в пропасть.

Гость||

Так надо и писать из числа обследованных выявлено в этого день...интересно, сколько тестов делается в день?

Гость||

Да, вот это было бы интереснее - сколько заболевших с орви( в том числе осложнённых) регистрируется в день( плюс какой то процент, кто вообще не обращаются и лечатся сами, "как сосед") и сколько сделано тестов в этот день и уж тогда цифру сколько выявлено..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

общее количество инфицированных составило 17 108.
Для Пензенской области это 1,3% !!! В 50% случаях бессимптомно. То есть менее 1% !!!

Имя: Гость
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