Спасатели просят пензенцев не искать «дядю Васю» для ремонта печи

Сотрудники регионального ГУ МЧС отмечают, что с наступлением холодов участились пожары в частных домах из-за неисправности печей, дымоходов, электронагревательных и газовых приборов.
«И в этот момент граждане экстренно начинают искать знакомого дядю Васю, который сможет привести печь и электропроводку в порядок быстро и недорого. Такой горе-специалист, наверное, имеется в каждом населенном пункте. Как же, он сложил печь «Ивановым и дяде Ефиму - и ничего, все работает», - рассказывают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района.
Спасатели убедительно просят владельцев частных домов не пользоваться услугами подобных «мастеров»: ремонт может обойтись слишком дорого, если из-за неправильного устройства произойдет пожар.
Для ремонта или замены печи и дымохода необходимо обратиться в специализированную организацию, имеющую лицензию на проведение таких работ. После их окончания компания обязана выдать акт приемки и проверки печного отопления и дымохода.
«Есть вещи, на которых не стоит экономить, а тем более рисковать жизнью и здоровьем своих родных и близких», - рекомендуют спасатели.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Издавно строили печи без участия этих лицензированных организаций, нечего и сейчас этих дармоедов Му-Му и ЧС кормить