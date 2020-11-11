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Общество

Спасатели просят пензенцев не искать «дядю Васю» для ремонта печи

Печать

Сотрудники регионального ГУ МЧС отмечают, что с наступлением холодов участились пожары в частных домах из-за неисправности печей, дымоходов, электронагревательных и газовых приборов.

«И в этот момент граждане экстренно начинают искать знакомого дядю Васю, который сможет привести печь и электропроводку в порядок быстро и недорого. Такой горе-специалист, наверное, имеется в каждом населенном пункте. Как же, он сложил печь «Ивановым и дяде Ефиму - и ничего, все работает», - рассказывают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района.

Спасатели убедительно просят владельцев частных домов не пользоваться услугами подобных «мастеров»: ремонт может обойтись слишком дорого, если из-за неправильного устройства произойдет пожар.

Для ремонта или замены печи и дымохода необходимо обратиться в специализированную организацию, имеющую лицензию на проведение таких работ. После их окончания компания обязана выдать акт приемки и проверки печного отопления и дымохода.

«Есть вещи, на которых не стоит экономить, а тем более рисковать жизнью и здоровьем своих родных и близких», - рекомендуют спасатели.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для ремонта или замены печи и дымохода необходимо обратиться в специализированную организацию, имеющую лицензию на проведение таких работ
Издавно строили печи без участия этих лицензированных организаций, нечего и сейчас этих дармоедов Му-Му и ЧС кормить

Гость||

Патаму шта это измена, так как есть наш родной дядя Ваня дорогой!!!

Имя: Гость
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