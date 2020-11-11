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Общество

Пензенцам предлагают электронный магазин для мелкой купли-продажи

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Жители Пензы могут воспользоваться автоматизированной системой «Электронный магазин закупок малого объема» - бесплатным сервисом, позволяющим проводить закупки в небольших объемах с высокой эффективностью и наименьшими нарушениями со стороны заказчиков.

«Достоинством электронных магазинов является то, что закупки в них позволяют малым предпринимателям расширяться как в объемах, так и в географии», - пояснили в пресс-службе мэрии Пензы.

Для того чтобы воспользоваться электронным магазином, требуется регистрация заказчиков и продавцов в электронной торговой системе.

На сайте администрации города в разделе «Контрактная система (закупки)» в подразделе «Закупки малого объема» можно найти обучающие материалы по работе в электронном магазине и ознакомиться с порядком проведения закупок малого объема у единственного поставщика.

Также в разделе представлены ссылки на электронные магазины закупок города Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Самое интересное, что все эти нововведения плохо приживаются из-за менталитета российского народа. Что не придумай, всё -равно обмануть захочет. Не обманешь-не проживешь! Хорошо бы это искоренить поскорей из психологии народа.

Гость||

Разработано это ООО РТС-Тендер ,которая принадлежит АО РТС-Холдинг (ранее принадлежало ПАО Совкомбанк ,который принадлежит ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС БИ ВИ"

(СХИПХОЛ БУЛЬВАР 231 1118 ВН СХИПХОЛ КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ)),а ныне двум частным лицам .Как то мутно это все.

Гость||

У нас что до сих пор не было подобных сервисов? В чем преимущество разработанной системы?

Имя: Гость
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