Пензенцам предлагают электронный магазин для мелкой купли-продажи

11.11.2020 | 16:30

Жители Пензы могут воспользоваться автоматизированной системой «Электронный магазин закупок малого объема» - бесплатным сервисом, позволяющим проводить закупки в небольших объемах с высокой эффективностью и наименьшими нарушениями со стороны заказчиков.

«Достоинством электронных магазинов является то, что закупки в них позволяют малым предпринимателям расширяться как в объемах, так и в географии», - пояснили в пресс-службе мэрии Пензы.

Для того чтобы воспользоваться электронным магазином, требуется регистрация заказчиков и продавцов в электронной торговой системе.

На сайте администрации города в разделе «Контрактная система (закупки)» в подразделе «Закупки малого объема» можно найти обучающие материалы по работе в электронном магазине и ознакомиться с порядком проведения закупок малого объема у единственного поставщика.

Также в разделе представлены ссылки на электронные магазины закупок города Пензы.