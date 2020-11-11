Пензенцам предлагают электронный магазин для мелкой купли-продажи

Жители Пензы могут воспользоваться автоматизированной системой «Электронный магазин закупок малого объема» - бесплатным сервисом, позволяющим проводить закупки в небольших объемах с высокой эффективностью и наименьшими нарушениями со стороны заказчиков.
«Достоинством электронных магазинов является то, что закупки в них позволяют малым предпринимателям расширяться как в объемах, так и в географии», - пояснили в пресс-службе мэрии Пензы.
Для того чтобы воспользоваться электронным магазином, требуется регистрация заказчиков и продавцов в электронной торговой системе.
На сайте администрации города в разделе «Контрактная система (закупки)» в подразделе «Закупки малого объема» можно найти обучающие материалы по работе в электронном магазине и ознакомиться с порядком проведения закупок малого объема у единственного поставщика.
Также в разделе представлены ссылки на электронные магазины закупок города Пензы.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Самое интересное, что все эти нововведения плохо приживаются из-за менталитета российского народа. Что не придумай, всё -равно обмануть захочет. Не обманешь-не проживешь! Хорошо бы это искоренить поскорей из психологии народа.