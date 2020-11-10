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Общество

В кабинете мэра Кузнецка за 8 лет работы ничего не поменялось

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В понедельник, 9 ноября, на совещании в администрации Кузнецка обсудили проблему теневой занятости на местных предприятиях и в организациях.

Мэр Сергей Златогорский призвал подчиненных к более тщательной работе по понуждению к легализации трудовых отношений, отметив, что бюджет недополучает налоги.

«Эти деньги нужны не мне, я девятый год здесь тружусь. Как я пришел, какая машина была, на ней и езжу. У меня в кабинете ни одного стула, ни одного стола за это время не поменялось. Компьютер какой был, такой и стоит. Себе ничего не покупаю. Все в народ», - заявил он.

Проблема теневой занятости не раз поднималась и на совещаниях в региональном правительстве, особенно во время первой волны распространения коронавируса, когда многие предприятия закрывались и люди оставались без работы.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, сложившаяся ситуация как нельзя лучше показала недостатки в деятельности по ликвидации теневой занятости. В июне он предложил полиции тщательно изучить сформировавшуюся базу безработных на предмет выявления предприятий, куда люди устраиваются нелегально.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна

И стою всю ночь без сна -

Все волнуюсь об Расее,

Как там, бедная, она?

Леонид Филатов, «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проблема теневой занятости не раз поднималась и на совещаниях в региональном правительстве, особенно во время первой волны распространения коронавируса, когда многие предприятия закрывались и люди оставались без работы.
Для этого нужно сократить число бездельников чиновников как минимум в трое ! И начать нужно именно с той администрации. Больно много бездельников воров чиновников сидит на плечах ледей работяг. Всех паразитов уже прокормить не могут.

Гость||

Ты сам то где работаешь, если не секрет?

Гость||

Гость писал(a):

Ты сам то где работаешь, если не секрет?
С/Х

Гость||

penzainform.ru писал(a):

полиции тщательно изучить сформировавшуюся базу безработных на предмет выявления...
Пора брать налоги с попов.

Гость||

Гость писал(a):

Пора брать налоги с попов.
Лучше изолировать таких недоумков, как ты.

Гость||

Ну то что компьютер за 9 лет не поменялся, это говорит только о том что не пользуются ))) Вторник день Златогорского )))

Гость||

Это пердимоноколь

Гость||

Гость писал(a):

Ну то что компьютер за 9 лет не поменялся, это говорит только о том что не пользуются )))
!!!!!!!!!!!!

Гость||

«Эти деньги нужны не мне, я девятый год здесь тружусь. Как я пришел, какая машина была, на ней и езжу. У меня в кабинете ни одного стула, ни одного стола за это время не поменялось. Компьютер какой был, такой и стоит. Себе ничего не покупаю. Все в народ» Молодец Сергей Александрович! Достойно подражания!

Гость||

"Всё в народ"

Хахаха А народ знает?Вот враки, может он и з/п бедным раздаёт!

Гость||

Больше своих мыслей товарищи, давайте кто острее откоментирует,иначе день зазря пройдет.

Гость||

А у тебя и мыслей своих нет? Капец!

Гость||

Болтать - не мешки ворочать, говорить можно все, что угодно, на словах-лев толстой, а на деле что?неизвестно!

Сам не похвалишься-никто не похвалит!

Имя: Гость
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