В кабинете мэра Кузнецка за 8 лет работы ничего не поменялось

10.11.2020 | 10:02

В понедельник, 9 ноября, на совещании в администрации Кузнецка обсудили проблему теневой занятости на местных предприятиях и в организациях.

Мэр Сергей Златогорский призвал подчиненных к более тщательной работе по понуждению к легализации трудовых отношений, отметив, что бюджет недополучает налоги.

«Эти деньги нужны не мне, я девятый год здесь тружусь. Как я пришел, какая машина была, на ней и езжу. У меня в кабинете ни одного стула, ни одного стола за это время не поменялось. Компьютер какой был, такой и стоит. Себе ничего не покупаю. Все в народ», - заявил он.

Проблема теневой занятости не раз поднималась и на совещаниях в региональном правительстве, особенно во время первой волны распространения коронавируса, когда многие предприятия закрывались и люди оставались без работы.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, сложившаяся ситуация как нельзя лучше показала недостатки в деятельности по ликвидации теневой занятости. В июне он предложил полиции тщательно изучить сформировавшуюся базу безработных на предмет выявления предприятий, куда люди устраиваются нелегально.