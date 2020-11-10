В аэропорту сообщили о возобновлении рейсов из Пензы в Петербург

10.11.2020 | 20:13

13, 20 и 27 ноября пензенцы вновь смогут добраться до Санкт-Петербурга за 1 час 40 минут. Компания «ИрАэро» возобновляет рейсы в город на Неве. Осенью самолеты из Пензы туда начали летать по вторникам и пятницам. Билеты стоили недорого благодаря субсидиям от государства, но вскоре у перевозчиков начались финансовые сложности: «ИрАэро» и Росавиация не нашли взаимопонимания.

В результате пострадали пассажиры - полеты в Питер отменили.

«Сейчас вроде бы вопрос решается. Пока он решен только до 1 декабря, то есть субсидирование рейсов продолжилось. Стоимость субсидированных билетов будет от 3 500 до 6 600 рублей - это без учета кассового сбора. «ИрАэро» пытается пока на декабрь решить финансовые проблемы», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Из-за такой неопределенности - то ли будут летать самолеты из Пензы в Санкт-Петербург, то ли нет - горожане опасаются покупать билеты. В октябре загрузка рейсов была около 70%. На ноябрь продажи идут еще хуже.

«Сейчас на рейс 13-го числа - 25/25 (то есть 25 человек до нас, 25 - от нас), на 20-е число - 5/8, на 27-е - вообще 2/2», - рассказал Юрий Осколков.

В ближайшее время решится вопрос, будут ли летать самолеты в Питер в декабре. Заявку на субсидируемые рейсы в 2021-м в город на Неве представители «ИрАэро» только подали.

Относительно Сочи договоренность достигнута. В 2021 году попасть туда за пару часов пензенцы смогут дважды в неделю.

Пока же плотное авиасообщение налажено только с Москвой.