COVID-19 зарегистрировали в Пензе, Заречном и 18 районах

10.11.2020 | 13:02

Во вторник, 10 ноября, региональный оперштаб подтвердил заражение коронавирусом еще 170 жителей Пензенской области.

В их числе 11 детей в возрасте 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (двое), 15, 16 и 17 лет.

География новых случаев заболевания такова: Пенза - 102, Иссинский район - 16, Пензенский - 14, Земетчинский - 7, Кузнецкий - 5, Мокшанский и Городищенский - по 4, Спасский район и город Заречный - по 3, Никольский район - 2, Нижнеломовский, Каменский, Сосновоборский, Лопатинский, Камешкирский, Белинский, Неверкинский, Башмаковский, Бессоновский и Шемышейский - по 1.

«Находится под наблюдением - 6 686 человек; снято с наблюдения - 42 552», - уточнили в оперативном штабе.

На коронавирус в лабораториях обследовали 3 282 жителя региона.

В общей сложности инфекцию выявили у 16 945 человек, из них 1 141 несовершеннолетний. 12 182 пензенца выздоровели, 203 ушли из жизни.