ЖК «Созвездие» возглавил топ новостроек Пензенской области

09.11.2020 | 15:54

ЖК «Созвездие» занял первое место в топе новостроек Пензенской области, благодаря чему холдинг

«Термодом» в ноябре остается в первой десятке в России. Единый ресурс застройщиков оценивал потребительские качества жилых комплексов на основе более 100 показателей.

И такой результат ожидаем. «Созвездие» - высокотехнологичный жилой комплекс комфорткласса. Он спроектирован с учетом современных трендов в строительстве и ориентирован прежде всего на комфорт жителя. Для этого в проекте продумана масса деталей.

Например, двухэтажная единая входная зона. Здесь будут располагаться:

- пункт охраны;

- турникеты (вход только для жителей и их гостей);

- зона почтовых ящиков;

- помещение для велопаркинга;

- управляющая компания;

- центр добрососедства;

- мягкая зона ожидания для гостей ЖК.

Также под всей территорией ЖК разместится подземный паркинг. Его оборудуют автоматическими воротами с системой распознавания номеров, камерами видеонаблюдения, системами пожарной сигнализации и дымоудаления.

Подобных деталей много. Закрытый дизайнерский двор, приподнятый над уровнем земли, современные детские и спортплощадки, подъезды с колясочными, лапомойками и атмосферой звездного неба, система «Умный дом» - все эти и многие другие элементы проекта обеспечат жильцам «Созвездия» комфортную, интересную и безопасную жизнь.

Сейчас в продаже квартиры площадью от 42 до 121 кв. м в двух домах жилого комплекса. К тому же на них распространяется льготная программа сельской ипотеки. Так что жилье в «Созвездии» можно оформить в ипотеку от 2,7% годовых и с первоначальным взносом от 10%.

Больше информации можно получить по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), а также на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщиком ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) является ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации размещены на https://наш.дом.рф.

Кредитование по программе льготной сельской ипотеки предоставляется АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: срок кредитования от 1 до 300 месяцев включительно, процентная ставка составляет 2,7% годовых (при условии оформления личного страхования жизни), 3% (при отказе от оформления личного страхования жизни), сумма кредита - от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Первоначальный взнос не менее 10% (включительно) от стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения (жилого дома). Срок действия решения АО «Россельхозбанк» - 60 календарных дней. Более подробную информацию об условиях предоставления ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях можно получить по первому требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 (800)-100-0-100.

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