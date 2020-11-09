За сутки в области прибавилось 168 заразившихся коронавирусом

09.11.2020 | 10:52

В Пензенской области за сутки прибавилось 168 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Данные на понедельник, 9 ноября, обнародовал федеральный оперативный штаб.

Общее число инфицированных пензенцев составило 11 775.

8 ноября стало известно о 170 новых пациентах с COVID-19, 7-го - о 171, 6-го - о 175. С начала эпидемии поправились и были выписаны из больниц 12 011 человек, скончались 203.

Режим повышенной готовности в Пензенской области действует до 12 ноября включительно. В общественных местах, транспорте и помещениях жителям региона необходимо носить маски и перчатки.