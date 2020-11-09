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Общество

За сутки в области прибавилось 168 заразившихся коронавирусом

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В Пензенской области за сутки прибавилось 168 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Данные на понедельник, 9 ноября, обнародовал федеральный оперативный штаб.

Общее число инфицированных пензенцев составило 11 775.

8 ноября стало известно о 170 новых пациентах с COVID-19, 7-го - о 171, 6-го - о 175. С начала эпидемии поправились и были выписаны из больниц 12 011 человек, скончались 203.

Режим повышенной готовности в Пензенской области действует до 12 ноября включительно. В общественных местах, транспорте и помещениях жителям региона необходимо носить маски и перчатки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Поразительная стабильность...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

168 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция
а это масочники или безмасочники?

Гость||

Плато-то-то.. Лото-то-то..

Гость||

Ну надо же, по России в целом рост каждый день, сегодня уже почти 22 тыс., а в Пензе снижение) Ну поделитесь уже опытом работы с коллегами)

Гость||

Гость писал(a):

а это масочники или безмасочники?
это масочники, но их заразили слабые интеллектом масочные дисседенты.

Гость||

А что-же И.А. не порадует нас новыми перлами с понедельничной планерки?

Гость||

Гость писал(a):

Ну надо же, по России в целом рост каждый день, сегодня уже почти 22 тыс., а в Пензе снижение) Ну поделитесь уже опытом работы с коллегами)
...Таким образом, в роте Дауэрлинга больные перевелись. Все больные из его роты сидели в карцере...

(С) Я.Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"

Гость||

Ну, это уже даже не смешно.Везде рост количества заболевших, а в Пензе всё около 170. Действительно пора передавать опыт по успешной борьбе с ковидом. Может, Минздраву премию дадут.

Гость||

Заврались совсем слуги народа, в России рост заболевших уже неделю, а в Пензенской области-стабильное постепенное снижение, только смертность при этом растет.Я горжусь своим краем, у пензенцев хороший иммунитет, у нас лучшие условия жизни в стране и все сделано для людей или ....(см. начало предложения)

Гость||

А чего вам не нравится? Четко сказано "прибавилось с диагнозом". Кому диагноз поставили, тот и прибавился. А кому из заболевших короной диагноз не поставили, тот и прибавится не может. Никакого обмана!

Гость||

Гость писал(a):

это масочники, но их заразили слабые интеллектом масочные дисседенты.
так за чем маска если с нею заражаются?

Гость||

Мне вообще все нравится, что происходит, наверное, за такое наше светлое будущее ветераны кровь проливали:то пир во время чумы, по запоздавшее покаяние на публику.Бардак во всем!

Гость||

Вот уж 11,22 истину глаголете.

Гость||

Гость писал(a):

так за чем маска если с нею заражаются?
маска нужна, чтобы не заразить других, особенно масочных дисседентов, у них и так мозговая деятельность ослаблена, а тут еще коронавирус, могут совсем дурачками остаться.

Имя: Гость
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