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Общество

Пензенцам предложили дополнить новый раздел на сайте мэрии

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Жителей Пензы пригласили принять участие в дополнении нового раздела, посвященного алгоритмам различных действий, на сайте администрации города.

На данный момент во вкладке «Пенза: инструкции по применению» можно найти инструкции по благоустройству дворов, созданию ТСЖ и ТОС, оформлению бесхозяйственных сетей, переводу помещения из жилого фонда в нежилой, а также ответы на вопросы, куда подать заявление по отлову бродячих собак, где оставить автомобиль, куда сообщить о нарушении в работе общественного транспорта и другие.

Всего во вкладке существует 10 подразделов, посвященных ЖКХ, жилью, дорогам, образованию, поддержке граждан, строительству, торговле и сфере услуг, транспорту и безопасности.

Перечень инструкций будет дополняться.

«Свои предложения по разработке новых необходимых алгоритмов можно направить в один из аккаунтов администрации города в социальных сетях: https://www.instagram.com/adm_penza/, https://vk.com/public173736993, https://ok.ru/group/54494337040455», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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