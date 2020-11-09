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Общество

Кузнечан призвали помочь медикам личным транспортом

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Мэр Кузнецка Сергей Златогорский призвал горожан с личным транспортом по мере возможности помочь врачам, обслуживающим больных на дому.

Градоначальник сразу отметил, что такие вызовы никак не связаны с COVID-19.

«Сейчас многое зависит от самих людей. Каждый должен по максимуму сделать все, чтобы избежать заболевания. Можешь кому-то помочь - помоги», - цитирует пресс-служба городской администрации мэра.

За минувшую неделю у 39 кузнечан выявили внебольничную пневмонию, 600 подхватили ОРВИ. Число заразившихся коронавирусом горожан составило 276.

3 ноября стало известно, что Сергей Златогорский последовал примеру коллег и помог врачам с транспортом. Градоначальник отдал медикам машины администрации и снабдил водителей антисептиками.

«Пускай ездит, участкового врача какого-то возит. Хоть малая фронту подмога будет», - заключил тогда Сергей Златогорский.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Чаво?

Гость||

Мир сошёл с ума!!!!!

Имя: Гость
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