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Общество

В Кузнецке число горожан с коронавирусом превысило 270

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В Кузнецке за минувшую неделю, с 2 по 8 ноября, выросло число выявленных случаев внебольничной пневмонии. Данные на понедельник, 9-е число, обнародовала пресс-служба администрации города.

За этот период поставили 39 раз диагноз «внебольничная пневмония» (29 на предыдущей неделе) и 600 «острая респираторная вирусная инфекция».

«Всего с апреля в Кузнецке зарегистрировано 276 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что осенью в городе зарегистрировали всплеск заболеваний вирусными инфекциями. В сентябре COVID-19 заразилось 49 человек, в октябре - 61. ОРВИ подхватило 1 520 кузнечан и 3 280 соответственно.

Пневмонию в сентябре выявили у 119 горожан, в октябре - у 331.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

на все это воля Иеговый! Ну или Яхве, хотя может и Ейшуа...

Гость||

Так 309 уже было , а теперь 276? Ха ха

Гость||

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах с высокими показателями по заболеваемости COVID надо усилить режим ограничений, это в том числе Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Хакасия, Сахалинская и Пензенская области.

Имя: Гость
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