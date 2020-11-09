В Кузнецке число горожан с коронавирусом превысило 270

09.11.2020 | 13:24

В Кузнецке за минувшую неделю, с 2 по 8 ноября, выросло число выявленных случаев внебольничной пневмонии. Данные на понедельник, 9-е число, обнародовала пресс-служба администрации города.

За этот период поставили 39 раз диагноз «внебольничная пневмония» (29 на предыдущей неделе) и 600 «острая респираторная вирусная инфекция».

«Всего с апреля в Кузнецке зарегистрировано 276 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что осенью в городе зарегистрировали всплеск заболеваний вирусными инфекциями. В сентябре COVID-19 заразилось 49 человек, в октябре - 61. ОРВИ подхватило 1 520 кузнечан и 3 280 соответственно.

Пневмонию в сентябре выявили у 119 горожан, в октябре - у 331.